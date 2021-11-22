Доктор технических наук Борисов призвал не доверять утверждениям экс-командующего Северным флотом

Субмарины Североатлантического блока не могли быть причастными к гибели российской АПЛ "Курск". Об этом заявил бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов.

Таким образом специалист оспорил слова экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, который сегодня "с вероятностью в 90%" утверждал, что причиной взрыва внутри нашей подлодки 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море стало столкновение с ней натовской субмарины.

"Во-первых, лодка шла по прямой линии на перископной глубине, акустика, слава богу, там отличная, и подводники не могли допустить такого сближения с чужой лодкой. Во-вторых, при незначительной скорости, на которой шла подлодка, при столкновении таких катастрофических последствий не могло произойти", – сказал в комментарии для "Ленты.ру" Борисов.

Эксперт не согласился с мнением Попова о том, что наша субмарина "клюнула носом", поскольку после первого взрыва она продолжала свой курс по прямой линии на той же глубине. По словам профессора, АПЛ лишь после второго "катастрофического взрыва нырнула вниз".

Кроме того, Борисов раскритиковал позицию Попова о том, что "иностранка", с которой якобы столкнулся "Курск", какое-то время лежала рядом и стуками сообщала сигнал SOS. Доктор технических наук заметил, что на американских и российских подлодках таких приборов нет. Борисов призвал не доверять словам экс-командующего, поскольку его утверждения рассчитаны "на обывателей".

"Он говорит много вещей, которые, мягко говоря, притянуты за уши", – констатировал специалист.

С его точки зрения, Попов сейчас реанимировал тему с трагедией "Курска" из-за активности американцев в Черном море, вероятно, поэтому адмирал и решил на этом фоне всю вину за гибель нашей АПЛ "свалить" на них.

Ранее российские эксперты посчитали, что экс-командующий в качестве "иностранки" мог иметь в виду субмарину ВМФ США "Мемфис".

