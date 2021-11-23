В Осло прокомментировали версию российского адмирала

"Трагическим происшествием" назвали в Минобороны Норвегии ситуацию с российской подводной лодкой "Курск". Как отметили в военном ведомстве Королевства, случившееся 21 год назад ЧП их "потрясло". Но свою причастность к нему они отрицают.

В МО Норвегии указали, что российские специалисты сами вели расследование обстоятельств аварии, и ни о каком внешнем воздействии они не сообщали.

"Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды",

– напомнили в Осло причины трагедии, подчеркнув при этом, что норвежские военные были готовы оказать России помощь при проведении спасательной операции, передает РИА "Новости".

Накануне адмирал Вячеслав Попов заявил, что "Курск" утонул из-за столкновения с субмариной НАТО, которая после аварии ушла к берегам Норвегии. Часть военных экспертов, комментируя эту версию, подтвердили, что в этом деле изначально было много "белых пятен" и намеков на причастность к происшествию западных военных. Впрочем, нашлись и специалисты, не считающие версию Попова правдоподобной.

Подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Никому из находящихся на борту спастись не удалось.