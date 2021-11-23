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Американская база "Харраб-эль-Джейр", которая расположена на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает местное агенство SANA.
Как пишет издание, по военному аэродрому было выпущено как минимум пять ракет. Сейчас надо базой "Харраб-эль-Джейр" кружат вертолеты. О каких-либо материальных повреждениях или жертвах обстрела не сообщается.
Ранее стало известно о том, что Россия усилит свое присутствие в Сирии с помощью Су-35.
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