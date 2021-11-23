Американские стратегические бомбардировщики находились на расстоянии в 20 километров от рубежей РФ

Стратегические бомбардировщики ВВС США за последнее время активизировали свои действия в непосредственной близости к российской границе. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ во вторник, 23 ноября.

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", – сказал Шойгу.

По его данным, только в ноябре во время учения Пентагона Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков "отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений". От российских рубежей американцы летали на минимальном удалении – 20 километров, подчеркнул министр.

Шойгу назвал актуальным взаимодействие между Москвой и Пекином в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности", а также на фоне усиления конфликтов в разных регионах планеты.

Напомним, еще 18 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии в МИД, выражал озабоченность тем фактом, что американские стратегические бомбардировщики подлетают так близко к нашим границам. По словам главы государства, "это вообще выходит за красную линию" и обещал адекватный ответ Москвы на подобные действия Вашингтона.

