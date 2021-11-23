Авиация Пентагона отработала ядерный удар по России - Шойгу

Авиация Пентагона отработала ядерный удар по России - Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Американские стратегические бомбардировщики находились на расстоянии в 20 километров от рубежей РФ

Стратегические бомбардировщики ВВС США за последнее время активизировали свои действия в непосредственной близости к российской границе. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ во вторник, 23 ноября.

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", – сказал Шойгу.

По его данным, только в ноябре во время учения Пентагона Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков "отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений". От российских рубежей американцы летали на минимальном удалении – 20 километров, подчеркнул министр.


Шойгу назвал актуальным взаимодействие между Москвой и Пекином в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности", а также на фоне усиления конфликтов в разных регионах планеты.

Напомним, еще 18 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии в МИД, выражал озабоченность тем фактом, что американские стратегические бомбардировщики подлетают так близко к нашим границам. По словам главы государства, "это вообще выходит за красную линию" и обещал адекватный ответ Москвы на подобные действия Вашингтона.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Каклы традиционно cосуt.
Пожаловаться Ответить
Надо срочно разместить ракеты на Кубе.
Гость330418
Пожаловаться Ответить
Гость331862
А не пора ли нашим подлодкам всплыть в 20 км от границы.
Пожалей "коммунальщиков"
Гость331862
Пожаловаться Ответить
А не пора ли нашим подлодкам всплыть в 20 км от границы.
1
новости партнеров

В Германии раскрыли цель новых санкций США против "Северного потока – 2"

Вашингтон продолжает вести борьбу с Кремлем

"Причины установлены": в Норвегии высказались о гибели подлодки "Курск"

В Осло прокомментировали версию российского адмирала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей