Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Украинские власти приняли решение провести отработку боевых маневров прямо рядом с нашими общими рубежами. Известно, что незалежные вояки организуют учения в Харьковской области. Такими новостями поделился руководитель этого региона Александр Скакун.
Высокопоставленный украинец с радостью сообщил, что в этом регионе украинские войска располагают тремя тысячами бравых военных. Ближайшие тренировки неподалеку от российских границ состоятся уже на будущей неделе.
Скакун подчеркнул, что таким образом незалежные якобы охраняют свои рубежи от внешних агрессоров.
К слову, недавно на Украине нашли способ "избежать энергетической" блокады со стороны России.
Вашингтон продолжает вести борьбу с Кремлем
В Осло прокомментировали версию российского адмирала