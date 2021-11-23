Украинские военные проведут учения рядом с российской границей

Киев продолжает обострять ситуацию на международной арене

Украинские власти приняли решение провести отработку боевых маневров прямо рядом с нашими общими рубежами. Известно, что незалежные вояки организуют учения в Харьковской области. Такими новостями поделился руководитель этого региона Александр Скакун.

Высокопоставленный украинец с радостью сообщил, что в этом регионе украинские войска располагают тремя тысячами бравых военных. Ближайшие тренировки неподалеку от российских границ состоятся уже на будущей неделе.

Скакун подчеркнул, что таким образом незалежные якобы охраняют свои рубежи от внешних агрессоров.

К слову, недавно на Украине нашли способ "избежать энергетической" блокады со стороны России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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