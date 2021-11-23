Военный эксперт оценил американские учения по применению ядерного оружия против России

Вашингтон пытается втянуть Москву в гонку вооружений

Военный эксперт прокомментировал новость о том, что американские бомбардировщики отрабатывают применение крылатых ракет, которое создают угрозу для России. 

Так, военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Вашингтон делает это намеренно, пытаясь запугать Москву и втянуть ее в гонку вооружений. Однако руководство России прекрасно понимает масштабы вероятной угрозы. 

"Мы их не боимся… Мы ведем себя спокойно, знаем, что в нужный момент мы их нейтрализуем", 

– заключил эксперт в разговоре с RT. 

С мнением Литовкина согласен и Юрий Рогулев, который уверен, что подобные полеты – это просто тренировка и один из способов надавить на РФ. 

Ранее Серей Шойгу заявил о том, авиация Пентагона отработала ядерный удар по России. Министр обороны также указал на то, что за последний месяц было совершено порядка 30 вылетов к российским границам. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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