Вашингтон пытается втянуть Москву в гонку вооружений

Военный эксперт прокомментировал новость о том, что американские бомбардировщики отрабатывают применение крылатых ракет, которое создают угрозу для России.

Так, военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Вашингтон делает это намеренно, пытаясь запугать Москву и втянуть ее в гонку вооружений. Однако руководство России прекрасно понимает масштабы вероятной угрозы.

"Мы их не боимся… Мы ведем себя спокойно, знаем, что в нужный момент мы их нейтрализуем",

– заключил эксперт в разговоре с RT.

С мнением Литовкина согласен и Юрий Рогулев, который уверен, что подобные полеты – это просто тренировка и один из способов надавить на РФ.

Ранее Серей Шойгу заявил о том, авиация Пентагона отработала ядерный удар по России. Министр обороны также указал на то, что за последний месяц было совершено порядка 30 вылетов к российским границам.