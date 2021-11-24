Истребители-невидимки ВВС США будут демаскированы на подлете к России

Истребители-невидимки ВВС США будут демаскированы на подлете к России
Фото: Ssgt. Joseph Pick / Planetpix / www.globallookpress.com
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Американские самолеты пятого поколения при атаке на РФ лишатся главного преимущества

США обладают самым внушительным военным авиапарком в мире. Именно на авиацию Пентагон делает ставку в своих операциях в разных точках земного шара. Однако против России и Китая истребители и бомбардировщики американцам не помогут. К таким выводам пришли эксперты Гудзоновского института стратегических исследований США.

Когда театр боевых действий расположен далеко, в первую очередь, приходится думать о снабжении воздушных судов топливом. В годы холодной войны США имели более 700 летающих танкеров. К настоящему моменту их количество сократилось до 473, причем среди них есть машины типа KC-135 Stratotanker, произведенные в середине прошлого века.

Пентагон уже лет 20 ищет им альтернативу, объявляя конкурсы на оборонзаказы, но пока безуспешно. Дальше всего продвинулась корпорация Boeing, разработавшая на базе пассажирского "Боинга-767" заправщик KC-46 "Пегас", пишет РИА "Новости". Но поступившие в армию образцы вызвали критику пилотов: они пожаловались на сильную вибрацию, слабые крепления и слишком жесткую заправочную штангу. В итоге модель отправили на доработку, ее поступление в ВВС ожидается не ранее 2024 года.

Но есть и другая критическая проблема. США гордятся своими стелсами – истребителями пятого поколения F-22 и F-35. Но при использовании против России или Китая эти самолеты утратят главное преимущество.

"Дозаправка "невидимки" в воздухе полностью ее демаскирует, и ПВО противника одним выстрелом может убить сразу двух, а то и трех "зайцев",

– предупреждают эксперты. Понятно, что без дозаправки в небе можно использовать бомбардировщики где-нибудь на Ближнем Востоке, где поблизости есть аэродром союзников или стоит свой авианосец. В случае войны с государством, обладающим обширной территорией – Россией, например, или Китаем – без поддержки ВВС с воздуха не обойтись. 

Ранее страны НАТО провели в Европе учения "Стойкий полдень", в ходе которых отрабатывали нанесение ядерного удара с воздуха по территории потенциального противника. 

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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Гость330418
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Как можно заправить самолет который "не видим"
Гость331965
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дебилы мечтою богатеют
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