Войска увязнут в Старом Свете, считает обозреватель

Российская армия не способна к продолжительным боевым действиям в Европе. Главным образом, по причине ограниченности в логистике, пишет военный аналитик Алекс Вершинин.

Обозреватель утверждает, что главный путь для снабжения армии в Российской Федерации сосредоточен на железных дорогах, развитых в странах бывшего Советского Союза. Широкая, по европейским меркам, колея, может оказаться непригодной в ключевых железнодорожных узлах на границах, если Москва решит наступать на Европу.

Таким образом, считает аналитик, специалисты Североатлантического альянса, разрабатывающие операции по планированию, должны воспользоваться логистическими проблемами Российской Федерации вместо того, чтобы устранять неравенство в военном потенциале.

Иными словами, выгоднее всего Альянсу втягивать российские войска вглубь своих территорий, растягивая в случае войны линии снабжения противника, нанося тем же временем удары по его транспортной и логистической системе – то есть уничтожать мосты, трубопроводы и технику, обеспечивающую грузоперевозки.

Военные действия на границе будут России на руку – Штабу не придется решать проблему из-за дальних поставок и вытекающей из нее нехватки материально-технического снабжения.

Еще одна проблема, с которой РФ столкнется в случае ведения войны на европейской территории, пишет Вершинин, заключается в дефиците спецбригад материально-технического обеспечения. На одиннадцать общевойсковых армий, одну танковую и 4 армейских корпуса приходится лишь десять таких.

"Уникальность России же в том, что, с точки зрения логистики российские силы привязаны к железной дороге от завода до армейской базы, к общевойсковой армии и, где это возможно, к дивизии или бригаде. Ни одна другая европейская страна не пользуется железными дорогами так, как российская армия. Отчасти причина в том, что Россия такая огромная – более 6000 миль от одного конца до другого", – говорится в публикации.

Ранее обозреватель Сара Уайт заявила, что объединение России с Белоруссией стало для Запада "предвестником сильного землетрясения".