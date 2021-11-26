Попытка захватить Европу обернется для России провалом - СМИ

Попытка захватить Европу обернется для России провалом - СМИ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Войска увязнут в Старом Свете, считает обозреватель

Российская армия не способна к продолжительным боевым действиям в Европе. Главным образом, по причине ограниченности в логистике, пишет военный аналитик Алекс Вершинин.

Обозреватель утверждает, что главный путь для снабжения армии в Российской Федерации сосредоточен на железных дорогах, развитых в странах бывшего Советского Союза. Широкая, по европейским меркам, колея, может оказаться непригодной в ключевых железнодорожных узлах на границах, если Москва решит наступать на Европу.

Таким образом, считает аналитик, специалисты Североатлантического альянса, разрабатывающие операции по планированию, должны воспользоваться логистическими проблемами Российской Федерации вместо того, чтобы устранять неравенство в военном потенциале.

Иными словами, выгоднее всего Альянсу втягивать российские войска вглубь своих территорий, растягивая в случае войны линии снабжения противника, нанося тем же временем удары по его транспортной и логистической системе – то есть уничтожать мосты, трубопроводы и технику, обеспечивающую грузоперевозки.

Военные действия на границе будут России на руку – Штабу не придется решать проблему из-за дальних поставок и вытекающей из нее нехватки материально-технического снабжения.

Еще одна проблема, с которой РФ столкнется в случае ведения войны на европейской территории, пишет Вершинин, заключается в дефиците спецбригад материально-технического обеспечения. На одиннадцать общевойсковых армий, одну танковую и 4 армейских корпуса приходится лишь десять таких.

"Уникальность России же в том, что, с точки зрения логистики российские силы привязаны к железной дороге от завода до армейской базы, к общевойсковой армии и, где это возможно, к дивизии или бригаде. Ни одна другая европейская страна не пользуется железными дорогами так, как российская армия. Отчасти причина в том, что Россия такая огромная – более 6000 миль от одного конца до другого", – говорится в публикации.

Ранее обозреватель Сара Уайт заявила, что объединение России с Белоруссией стало для Запада "предвестником сильного землетрясения".

Источник: War on the Rocks ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость331902
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Гость331867
Какие же аналитики тупые Вы и правда думаете что Россия сможет выиграть войну с НАТО Ребята какой бред и чушь в ваших головах Любая агрессия против НАТО для России будет конец
Их арабы скоро раком поставят, как негры пиндосов.
Гость333461
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Гость331867
Какие же аналитики тупые Вы и правда думаете что Россия сможет выиграть войну с НАТО Ребята какой бред и чушь в ваших головах Любая агрессия против НАТО для России будет конец
Как и агрессия НАТО против России. В проигрыше будут обе стороны.
Гость332464
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Гость330822
Фашисты не могут без экспансии
Это ты про укрорейх или прибалтов? Там да фашизм в расцвете.
Гость332464
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На хрена нам ваша гнилая Европа тем более с тараканами в голове? И даром не надо и с приданым тоже. Не суйтесь в наши дела и все буде в порядке.
tehnik74
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Да не нужна нам эта гейропа со своими мигрантами-нигрилами от слова совсем.
Гость331867
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Какие же аналитики тупые Вы и правда думаете что Россия сможет выиграть войну с НАТО Ребята какой бред и чушь в ваших головах Любая агрессия против НАТО для России будет конец
Гость330822
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Гость332998
Для чего России захватывать Европу, может кто-нибудь объяснить?
Фашисты не могут без экспансии
гость
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Гость332998
Для чего России захватывать Европу, может кто-нибудь объяснить?
Только как ответ на вторжение со стороны НАТО, но не хотелось бы - достаточно просто вынести яо базы и ключевую инфраструктуру и забить на Европку.
Гость332998
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Для чего России захватывать Европу, может кто-нибудь объяснить?
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