Покинувший ЕС Лондон создает новую военную базу в Европе

Сотни единиц британской военной техники, включая танки и беспилотники, а также несколько сотен военнослужащих будут направлены в Германию. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенант Ральф Вуддисс. Он пояснил, что Лондон проводит масштабную модернизацию армии, при планировании которой учитывается возможная война с Россией.

Новые военные базы Великобритании появятся в ФРГ, Омане и Кении. Места дислоцирования выбраны так, чтобы британские военные могли "быстрее перемещаться" в разных точках мира. Основной упор делается на Германию, поскольку это позволит британский войскам быть ближе к Восточной Европе и не тратить время на переправку через Ла-Манш в случае войны с РФ.

"На Германии мы делаем особый акцент, туда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники",

– приводит The Times слова генерала.

Сообщается, что на новой британской базе в ФРГ будет дислоцировано подразделение численностью 250 военнослужащих, а также танки Challenger 3, артиллерия, бронированные автомобили, дроны, в том числе для обезвреживания мин и т.п.

При этом в целом армию Соединенного Королевства ждут сокращения с 82 тысяч человек до 73 тысяч. По словам Вуддисса, у обновленных Вооруженных сил Соединенного Королевства "будет больше шансов на успех в войнах завтрашнего дня".

Ранее эксперты заметили, что после выхода из ЕС Лондон начал публично унижать своего ближайшего соседа – Париж. В частности, Великобритания сыграла не последнюю роль в скандале с отказом Австралии от французских подводных лодок после создания объединения AUKUS.