НАТО стягивает тяжелое вооружение к границам России и Белоруссии

НАТО стягивает тяжелое вооружение к границам России и Белоруссии
Фото: Jaroslav Ozana/CTK/www.globallookpress.com
Альянс нашел новый предлог для увеличение числа своих военных в регионе

Запад вооружается для "сдерживания" России. Так, например, американцы перебросили артиллерию в Польшу поближе к Белоруссии. Информацию журналистам подтвердили источники в Минобороны. При этом эксперты отмечают, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши стал поводом для Альянса нарастить военный контингент в этом регионе.  

Как пишут "Известия", осенью Германия перебросила в Прибалтику тяжелую бронетехнику. В Польшу помимо машин США прибыли британские военнослужащие из-за миграционного кризиса.

Лондон возвращает своих военных в Германию, в том числе 250 единиц бронетехники, например танков. Вашингтон же вернул в Европу 56-е командование полевой артиллерии. Военные этой части способны нанести огонь разным видом оружия и по разным целям, в том числе на орбите Земли. 

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что такая концентрация военных сил вызывает тревогу. Ведь в США сейчас не с кем договариваться о разрядке, как это было во второй половине 20 века. Тогда во власти Штатов были люди, которые помнили, что такое война, и не хотели допустить повторения. 

К тому же, пишет издание, в последнее время участились разговоры о размещении в Европе ядерных сил. В НАТО уже говорили о том, что если Германия откажется, то такое оружие можно будет разместить в Восточной Европе.

Другой эксперт Инна Ветренко отмечает, что стягивание сил НАТО в Европу, заходы военных кораблей США в Черное море, разведывательные полеты истребителей у границ РФ – все это свидетельствует о подготовке Альянса к большой военной игре.

Издание отмечает, что наращивание сил НАТО началось еще несколько лет назад. Например, в 2016 году Альянс принял программу Enhanced Forward Presence, по которой четыре страны Европы разместили у себя до тысячи военных каждая. Всего же к 2020 году в ЕС было 52 тыс. военных НАТО. 

Источник: Известия
Полина ИВАНОВА

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