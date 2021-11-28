Украинские военные похвалились оружием из США: отразим любую атаку России

Украинские военные похвалились оружием из США: отразим любую атаку России
Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Незалежной считают, что армия хорошо подготовлена

О состоянии вооруженных сил Украины сообщает Reuters, ссылаясь на слова военных, с которыми пообщались журналисты.

Так, агентство передает, что подготовка и возможности армии Незалежной неуклонно улучшается. Военные сообщили, что в состоянии отразить любую атаку со стороны РФ. Как стало известно, Киев получил от Вашингтона внушительную партию оружия. Речь идет о боеприпасах и ракетах.

Ранее зарубежные СМИ "раскрыли" причину, по которой "вторжение" РФ на территорию Украины, о котором ранее трубил ряд изданий, в 2021 году откладывается. Как выяснилось, непреодолимым препятствием для российских военных является заболоченная местность. Кампания, целью которой является внушить мировому сообществу, что Москва действительно планирует развязать войну с Киевом, активно развернулась в последние месяцы.

Тем временем бывший депутат Рады считает, что виновником возможного вооруженного конфликта между двумя странами может выступить вовсе не российская сторона, а украинская. По мнению политика, главу Незалежной Владимира Зеленского шантажируют британцы и американцы. Под давлением президент может начать наступление на Донбасс, что и приведет к противостоянию и человеческим жертвам.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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