В Незалежной считают, что армия хорошо подготовлена

О состоянии вооруженных сил Украины сообщает Reuters, ссылаясь на слова военных, с которыми пообщались журналисты.



Так, агентство передает, что подготовка и возможности армии Незалежной неуклонно улучшается. Военные сообщили, что в состоянии отразить любую атаку со стороны РФ. Как стало известно, Киев получил от Вашингтона внушительную партию оружия. Речь идет о боеприпасах и ракетах.

Ранее зарубежные СМИ "раскрыли" причину, по которой "вторжение" РФ на территорию Украины, о котором ранее трубил ряд изданий, в 2021 году откладывается. Как выяснилось, непреодолимым препятствием для российских военных является заболоченная местность. Кампания, целью которой является внушить мировому сообществу, что Москва действительно планирует развязать войну с Киевом, активно развернулась в последние месяцы.

Тем временем бывший депутат Рады считает, что виновником возможного вооруженного конфликта между двумя странами может выступить вовсе не российская сторона, а украинская. По мнению политика, главу Незалежной Владимира Зеленского шантажируют британцы и американцы. Под давлением президент может начать наступление на Донбасс, что и приведет к противостоянию и человеческим жертвам.