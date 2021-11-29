"Треп зайца во хмелю": эксперт ответил заявившему о "трусливости" россиян офицеру ВСУ

"Треп зайца во хмелю": эксперт ответил заявившему о "трусливости" россиян офицеру ВСУ
Виктор Баранец. Кадр youtube.com
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Обозреватель напомнил, кто массово пишет рапорты об увольнении и воюет против собственного народа

Моральные качества ВСУ проявляются во всей красе – украинские войска воюют против собственного населения, заявил обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, комментируя недавний выпад полковника ВСУ Петра Недзельского.

Ранее украинский военнослужащий заявил, что войны Незалежной обратят российскую армию в бегство в случае вооруженного столкновения.

Однако, считает Баранец, подобные фразы не таят в себе и толики истины – высокопоставленные украинские чины генерируют потоки информации, в которую сами желают уверовать. На деле же высказывание Недзельского, уверен он, лишь "треп зайца во хмелю".

Баранец припомнил и другие коронные пассажи Недзельского: у последнего российские войска было как-то трусливым стадом, готовым бежать наутек в случае опасности. В реальности храбрость бойцов определяется боевыми действиями. Соответствующий опыт у армии России накоплен в Сирии, где малочисленному составу приходилось удерживать позиции, воюя с противником, который превосходил его числом.

Военный обозреватель напомнил, что солдаты получают награды не за красивые глаза. Украинская армия же, напротив, мало чем может похвастать, если говорить о самоотверженности на поле боевых действий. В Дебальцево окруженные повстанцами украинские силовики сложили оружие, а в боях за донецкий аэропорт "ковырялись", боясь показаться из укрытий. Порядка 70 тысяч украинских контрактников подали рапорт.

Указанные факторы, считает Баранец, говорят о деморализованном состоянии украинских военных. ВСУ, к тому же, воюют не против российской армии, а против населения ЛДНР.

"Этот народ имеет право жить на своей земле. Он защищает свой дом от украинских карателей", – указал обозреватель.

Ранее в украинском МИД заявили, что отказываются вести диалог с ЛДНР по поводу Донбасса.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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Гость.
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Эксперт Баранец. Этим все сказано. Кста, почему россиянин говорит о боеспособности армии Украины? Вот господин Письков заявляет, что Россия самая миролюбивая страна! Так чему эта риторика?
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