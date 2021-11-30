Досадную оплошность зарубежных вояк бурно обсуждают в Сети

В интернет-пространство попал видеоролик с неприятным казусом, который случился в рядах британских военных. Недавно они лишились стелс-истребителя F-35B. Ситуация сложилась достаточно нелепая – военная машина просто скатилась с авианосца и отправилась на дно морское.

Любопытными кадрами с общественностью поделился британский журналист Себ Хаггарт. Изначально ничто не предвещало беды. Летчик королевских военных сил должен был взмыть в небеса на боевом самолете. Однако в какой-то момент что-то пошло не так, и машина укатилась в море. Благо, пилот успел нажать на заветную кнопку катапульты и не отправился камнем на дно.

Досадный инцидент произошел еще 17 ноября, однако только сейчас, благодаря стараниям британского журналиста, стал достоянием общественности. На кадры попал момент, на котором истребитель едет по взлетно-посадочной полосе эсминца, а потом отправляется за борт.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

Пользователи Сети стали активно комментировать необычное происшествие в интернет-пространстве.

"Только бы на нас не приписали, как диверсия", "Если смогут самолет со дна достать, то можно будет его Украине продать. В кредит", "И по традиции Запада – во всем виновата Россия", "Он просто столкнулся со стаей пискарей", " Если присмотреться – на кадрах видно Боширова и Петрова", – остроумничают читатели РИА "Новости".

Впрочем, Североатлантический альянс не теряет уверенности в мощи своей боевой техники. Недавно стало известно, что НАТО стягивает тяжелое вооружение к границам России и Белоруссии.