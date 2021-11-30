Загадка гибели "Курска" осталась на дне Баренцева моря - эксперт

Загадка гибели "Курска" осталась на дне Баренцева моря - эксперт
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Споры вокруг причин трагедии с российской АПРК могли бы закончиться с подъемом первого отсека подлодки, но от него ничего не осталось

Экспертное сообщество продолжает обсуждать, что же стало причиной гибели АПРК "Курск" 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море, комментируя недавние утверждения экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова о том, что сегодня "с вероятностью в 90%" можно говорить о столкновении с нашей подлодкой субмарины одного из членов НАТО.

Сначала его слова опровергли в России, в частности, бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения вице-адмирал запаса ВМФ РФ, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов. Он увидел в позиции Попова политическую составляющую, особенно на фоне активизации натовцев в Черном море.

И вот на днях польское издание Defence24 решило выступить "адвокатом" своих нынешних партнеров по альянсу и вышло со статьей, в которой говорится, что "Курск" не мог затонуть из-за столкновения с американскими субмаринами, поскольку был существенно крупнее их.

Согласно публикации, в момент аварии нашей АПРК (водоизмещением 23900 тонн) вблизи с ней находились подлодки ВМФ США Memphis (6900 тонн) и Toledo, а также британская субмарина Splendid (4900 тонн). По размеру и водоизмещению эти корабли намного уступают российскому судну. Из этого делается вывод, что их столкновение с "Курском", скорее, привело бы к проблемам у натовцев.

Между тем, главред портала подводников "Автономка", капитан-лейтенант запаса Александр Викторов полагает, что поляки не совсем правы в своих суждениях. Он отметило, что у каждой субмарины есть присущие только ей особенные слабые места. Поэтому, если бы даже небольшая западная подлодка ударила в такую ахиллесову пяту К-141, то это могло стать причиной трагедии, сказал специалист в комментарии "ПолитРоссии".

Одновременно Викторов отказался верить в столкновение российской АПРК с иностранной субмариной или ракетной атаки со стороны судна альянса. Эксперт напомнил, что в России велось долгое и тщательное расследование трагедии. В результате было установлено, что на "Курске" из-за удара о грунт сдетонировала часть боезапаса в первом отсеке подлодки. Однако именно его в свое время было решено не поднимать.

"Первый отсек мы оставили на дне. Его отпилили. Остальная часть подлодки была отправлена на утилизацию. Вся загадка осталась на дне", – резюмировал капитан-лейтенант запаса.

Поэтому толкования и разговоры по поводу причин гибели АПРК будут и дальше продолжаться.

Напомним, в мае и июне 2002 года со дна Баренцева моря были подняты баллон воздуха высокого давления, часть торпедного аппарата, обтекатель носовой части субмарины и несколько других мелких фрагментов первого отсека "Курска". Остальные фрагменты решено было не трогать и-за высокой степени риски для подводных аппаратов.

Оставшиеся фрагменты первого отсека вместе с частью боезапаса АПРК подорвали в сентябре 2002 г. для освобождения района для судоходства и рыболовов, передает РИА "Новости".

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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