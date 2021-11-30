Известный отечественный ас не прощал неприличного поведения западным оппонентам

Китайское издание Sohu вспомнило об инциденте времен холодной войны, когда советский летчик-ас наказал "керосиновым душем" американских моряков за неприличные жесты. Речь идет о легендарном возмутителе спокойствия Василии Цымбале.

В публикации отмечается, что эпизод из 1980-х возник на фоне нынешней напряженности в Черном и Балтийском морях, где присутствуют представители стран Североатлантического блока.

Китайцы в статье предупреждают натовцев, что им не следует забывать о характере русских, которые даже в эпоху холодной войны не избегали возможности преподать урок тем оппонентам, кто пытался испытывать их терпение.

Так, в одном из своих вылетов Цымбал приблизился к кораблю ВМФ США для наблюдения. Он увидел, как стоящие на палубе военные демонстрируют ему оскорбительные жесты. Советский ас тут же им ответил.

"Истребитель Су-27 снизился и в ходе одного из своих заходов слил на американских моряков часть топлива. Приняв "керосиновую ванну", они в отчаянии бежали с палубы в укрытие", – цитирует китайцев "ПолитРоссия".

Необходимо добавить, что лейтенант Цымбал отличался бесшабашным нравом и периодически "воспитывал" натовских представителей. Так, 13 сентября 1987 г., на новейшем по тем временам отечественном истребителе Су-27 он чуть не отправил на дно Баренцева моря норвежский патрульный самолет Р-3В "Орион", который вторгся в воздушное пространство СССР.

Советский пилот тогда срезал пропеллер "норвежца". Скандинавы лишь чудом дотянули до базы, а советского посла вызывали в МИД Норвегии.

