Советский летчик отомстил американцам "керосиновым душем" за оскорбление - СМИ

Советский летчик отомстил американцам "керосиновым душем" за оскорбление - СМИ
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Известный отечественный ас не прощал неприличного поведения западным оппонентам

Китайское издание Sohu вспомнило об инциденте времен холодной войны, когда советский летчик-ас наказал "керосиновым душем" американских моряков за неприличные жесты. Речь идет о легендарном возмутителе спокойствия Василии Цымбале.

В публикации отмечается, что эпизод из 1980-х возник на фоне нынешней напряженности в Черном и Балтийском морях, где присутствуют представители стран Североатлантического блока.

Китайцы в статье предупреждают натовцев, что им не следует забывать о характере русских, которые даже в эпоху холодной войны не избегали возможности преподать урок тем оппонентам, кто пытался испытывать их терпение.

Так, в одном из своих вылетов Цымбал приблизился к кораблю ВМФ США для наблюдения. Он увидел, как стоящие на палубе военные демонстрируют ему оскорбительные жесты. Советский ас тут же им ответил.

"Истребитель Су-27 снизился и в ходе одного из своих заходов слил на американских моряков часть топлива. Приняв "керосиновую ванну", они в отчаянии бежали с палубы в укрытие", – цитирует китайцев "ПолитРоссия".

Необходимо добавить, что лейтенант Цымбал отличался бесшабашным нравом и периодически "воспитывал" натовских представителей. Так, 13 сентября 1987 г., на новейшем по тем временам отечественном истребителе Су-27 он чуть не отправил на дно Баренцева моря норвежский патрульный самолет Р-3В "Орион", который вторгся в воздушное пространство СССР.

Советский пилот тогда срезал пропеллер "норвежца". Скандинавы лишь чудом дотянули до базы, а советского посла вызывали в МИД Норвегии.

Источник: ПолитРоссия
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость332416
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Гость335425
потому что еврей, украинец бы жвачку и кружевные труселя попросил
кто тронет героический Бердичев, того халера хватит за живот !
Гость332449
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Потому что это был советский человек, таков был советский народ.
Сейчс все разделились и каждый сам за себя.
Гость335425
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Гость332416
Украинец потому что. русский бы зассал
потому что еврей, украинец бы жвачку и кружевные труселя попросил
Гость332416
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Украинец потому что. русский бы зассал
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