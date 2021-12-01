Мир стоит на пороге нового конфликта

Все предупреждения американского флота по поводу подготовки китайской армии к тайваньскому вторжению, а также поддержка Украины перед "угрозой" со стороны Российской Федерации можно расценивать в качестве признаков того, что Соединенные Штаты "скатываются" в новый военный конфликт, пишет американский обозреватель Дуглас Макгрегор.

Для противодействия таким крупным противникам, как Россия и Китай, американцам придется использовать свои сухопутные силы, авиацию и флот. Однако проблема, на взгляд аналитика, заключается в том, что к такому сценарию Штаты подготовлены весьма плохо – примерно на уровне декабря 1941 года.

Разница также заключается в том, что 80 лет назад у Штатов были в союзниках "великие державы". Состав НАТО сейчас представляет собой "сборище" протекторатов под эгидой Белого дома, которые внесут весьма скромную лепту. Процветающая экономически Германия, безусловно, относится к передовым государствам, однако с военной точки зрения мало что из себя представляет.

Макгрегор считает, что самая главная угроза перед Америкой заключается не в кучке "зеленых человечков" и кибернетических атаках, а в высокотехнологичном вооружении сухопутных сил Российской Федерации, которая добилась крайне серьезных результатов в военном потенциале. Опасения ощущаются все сильнее по мере роста украинских атак в Донбассе – неизвестно, хватит ли у Москвы терпения.

Тихоокеанский флот РФ находится в состоянии повышенной готовности. Нет никаких сомнений в том, что Россия применит ядерное оружие, если столкнется с открытым наступлением со стороны НАТО либо в Черном море, либо на востоке Украины.

"И Перл-Харбор служит мрачным напоминанием того, что угрозы не являются средством сдерживания и устрашения. Байдену явно стоит об этом задуматься", – пишет обозреватель, напомнив об обложенной санкциями в годы Второй Мировой Японии.

Ранее экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов заявил, что ситуация в регионе дошла того, что "в воздухе запахло атомом".