Угрозы не помогут: Байдена призвали вспомнить Перл-Харбор на фоне агрессии против России

Угрозы не помогут: Байдена призвали вспомнить Перл-Харбор на фоне агрессии против России
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Мир стоит на пороге нового конфликта

Все предупреждения американского флота по поводу подготовки китайской армии к тайваньскому вторжению, а также поддержка Украины перед "угрозой" со стороны Российской Федерации можно расценивать в качестве признаков того, что Соединенные Штаты "скатываются" в новый военный конфликт, пишет американский обозреватель Дуглас Макгрегор.

Для противодействия таким крупным противникам, как Россия и Китай, американцам придется использовать свои сухопутные силы, авиацию и флот. Однако проблема, на взгляд аналитика, заключается в том, что к такому сценарию Штаты подготовлены весьма плохо – примерно на уровне декабря 1941 года.

Разница также заключается в том, что 80 лет назад у Штатов были в союзниках "великие державы". Состав НАТО сейчас представляет собой "сборище" протекторатов под эгидой Белого дома, которые внесут весьма скромную лепту. Процветающая экономически Германия, безусловно, относится к передовым государствам, однако с военной точки зрения мало что из себя представляет.

Макгрегор считает, что самая главная угроза перед Америкой заключается не в кучке "зеленых человечков" и кибернетических атаках, а в высокотехнологичном вооружении сухопутных сил Российской Федерации, которая добилась крайне серьезных результатов в военном потенциале. Опасения ощущаются все сильнее по мере роста украинских атак в Донбассе – неизвестно, хватит ли у Москвы терпения.

Тихоокеанский флот РФ находится в состоянии повышенной готовности. Нет никаких сомнений в том, что Россия применит ядерное оружие, если столкнется с открытым наступлением со стороны НАТО либо в Черном море, либо на востоке Украины.

"И Перл-Харбор служит мрачным напоминанием того, что угрозы не являются средством сдерживания и устрашения. Байдену явно стоит об этом задуматься", – пишет обозреватель, напомнив об обложенной санкциями в годы Второй Мировой Японии.

Ранее экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов заявил, что ситуация в регионе дошла того, что "в воздухе запахло атомом".

Источник: The American Conservative ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость335918
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Что-то я ничего не понял. Причем тут Перл -Харбор? А можно уточнить по поводу аргесии против России? Где СШа начали агрессию против России? Насколько известно, скоро начнутся переговоры Путина и президента США. И насчет экс-командующего Черноморским флотом который заявил, что ситуация в регионе дошла того, что "в воздухе запахло атомом". Ключевое слово "экс-командующеий". Ну реально американские и натовские суда уже десятки раз заходили в Черное море, еще начиная с 90-<цензура> годов. Чего из-за этого шуметь?
Гость332850
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закат пиндосткой цивилизации неизбежен
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