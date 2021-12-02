Истинное предназначение лазерного комплекса "Пересвет" раскрыли военные эксперты

Истинное предназначение лазерного комплекса "Пересвет" раскрыли военные эксперты
Кадр youtube.com
Мощный луч сможет "выжигать" радиоэлектронную начинку авиакосмической техники противника

Российский лазерный комплекс "Пересвет" – первое в мире боевое оружие такого типа. Оно уже поставляется в войска, однако информация о нем по-прежнему максимально засекречена. На что способен боевой лазер, разбирались военные эксперты.

По мнению специалиста по вооружениям Дмитрия Корнева, "Пересвет" является элементом противокосмической обороны РФ.

"Он должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой",

– пояснил эксперт в комментарии "Известиям", отметив, что именно на этих высотах находятся практически все спутники слежения. По его оценке, "Пересвет" обладает достаточной мощностью, чтобы "ослеплять" космические аппараты, а также "выжигать" электронные системы самолетов-разведчиков, в том числе беспилотных.

Создатели "Пересвета" не раскрывают тип лазера, который они использовали в установке. Однако понятно, что источник должен быть мощным и компактным. "Скорее всего, он ядерный", – полагает Корнев.

Военный специалист Владислав Шурыгин, в свою очередь, отмечает, что "Пересвет" может быть использован, чтобы "ослеплять" противника в случае конфликта, не позволяя ему узнать координаты российских ракетных установок и, соответственно, уничтожить ракеты до их пуска.

"Это гарантирует неотвратимость ответного удара России, причем не одиночными выжившими ракетами, а полновесными залпами целых дивизий РВСН. А значит, никому за рубежом даже в голову не придет всерьез рассматривать сценарий такого нападения",

– убежден эксперт.

О том, что Россия обладает боевым лазерным оружием, впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в 2018 году. С тех пор РФ представила еще несколько военных новинок. Накануне, 1 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о новых подводных лодках, которые получит ВМФ РФ уже в декабре 2021 года, сообщает Общественная служба новостей.

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Источник: Известия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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