Мощный луч сможет "выжигать" радиоэлектронную начинку авиакосмической техники противника

Российский лазерный комплекс "Пересвет" – первое в мире боевое оружие такого типа. Оно уже поставляется в войска, однако информация о нем по-прежнему максимально засекречена. На что способен боевой лазер, разбирались военные эксперты.

По мнению специалиста по вооружениям Дмитрия Корнева, "Пересвет" является элементом противокосмической обороны РФ.

"Он должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой",

– пояснил эксперт в комментарии "Известиям", отметив, что именно на этих высотах находятся практически все спутники слежения. По его оценке, "Пересвет" обладает достаточной мощностью, чтобы "ослеплять" космические аппараты, а также "выжигать" электронные системы самолетов-разведчиков, в том числе беспилотных.

Создатели "Пересвета" не раскрывают тип лазера, который они использовали в установке. Однако понятно, что источник должен быть мощным и компактным. "Скорее всего, он ядерный", – полагает Корнев.

Военный специалист Владислав Шурыгин, в свою очередь, отмечает, что "Пересвет" может быть использован, чтобы "ослеплять" противника в случае конфликта, не позволяя ему узнать координаты российских ракетных установок и, соответственно, уничтожить ракеты до их пуска.

"Это гарантирует неотвратимость ответного удара России, причем не одиночными выжившими ракетами, а полновесными залпами целых дивизий РВСН. А значит, никому за рубежом даже в голову не придет всерьез рассматривать сценарий такого нападения",

– убежден эксперт.

О том, что Россия обладает боевым лазерным оружием, впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в 2018 году. С тех пор РФ представила еще несколько военных новинок. Накануне, 1 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о новых подводных лодках, которые получит ВМФ РФ уже в декабре 2021 года, сообщает Общественная служба новостей.