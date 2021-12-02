Москва планомерно работает над укреплением безопасности рубежей страны

Российские военные планировали использовать курильский остров Матуа в оборонных целях еще несколько лет назад, вопрос упирался в проблему водоснабжения. Судя по появлению на Курилах боевых расчетов ракетного комплекса "Бастион", проблема решена. Об этом рассказал военный журналист Александ Коц.

По его словам, пять лет назад он вместе с российскими военными провел на Матуа месяц. Они изучали сохранившиеся остатки военных укреплений, ведь когда-то там была японская крепость.

"Одной из целей экспедиции было выяснить, как велось водоснабжение японского гарнизона. (…) Потому что, если ставить здесь базу, то нужна вода. Видимо, решили эту японскую загадку",

– написал Коц в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на острове Курильской гряды Матуа заступили на дежурство первые расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота.

Комментируя по просьбе журналистов это сообщение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Японией, но размещение военных объектов на своей территории – это суверенное право любой страны, передает телеканал "360".

Ранее в Японии в очередной раз заявили о своих притязаниях на российские Южные Курилы. В ответ в Совфеде предупредили, что Москва намерена укреплять безопасность своих территорий.