В Росавиации пообещали ответить на сближение самолета-шпиона США с гражданским лайнером

Действия НАТО угрожают перевозящим пассажиров воздушным суднам

Опасный маневр самолета-разведчика ВВС США рядом с самолетом "Аэрофлота", о котором накануне, 4 декабря, сообщили СМИ, действительно произошел. Информацию подтвердили в Росавиации, пообещав отправить по дипломатическим канал протест в связи с этой ситуацией.

В ведомстве отметили, что американский самолет резко снизился и пересек маршрут, по которому следуют лишь гражданские лайнеры. Пилоты разведчика никак не отреагировали на попытки диспетчеров связаться. 

Российским сотрудникам авиации пришлось в срочном порядке менять курсы для сразу двух самолетов, в том числе для рейса "Аэрофлота", следовавшего из Тель-Авива в Москву. На борту было 142 человека. 

В Росавиации также подчеркнули, что полеты натовцев стали настолько частыми, что теперь угрожают безопасности обычным самолетам. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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