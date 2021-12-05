Действия НАТО угрожают перевозящим пассажиров воздушным суднам

Опасный маневр самолета-разведчика ВВС США рядом с самолетом "Аэрофлота", о котором накануне, 4 декабря, сообщили СМИ, действительно произошел. Информацию подтвердили в Росавиации, пообещав отправить по дипломатическим канал протест в связи с этой ситуацией.

В ведомстве отметили, что американский самолет резко снизился и пересек маршрут, по которому следуют лишь гражданские лайнеры. Пилоты разведчика никак не отреагировали на попытки диспетчеров связаться.

Российским сотрудникам авиации пришлось в срочном порядке менять курсы для сразу двух самолетов, в том числе для рейса "Аэрофлота", следовавшего из Тель-Авива в Москву. На борту было 142 человека.

В Росавиации также подчеркнули, что полеты натовцев стали настолько частыми, что теперь угрожают безопасности обычным самолетам.