Мощное оружие может оказать влияние на позиции американцев

Российская Федерация уверенно лидирует в ряде вопросов, связанных с армией и боеготовностью. Например, наш автономный подводный ядерный комплекс "Посейдон" наводит ужас на ряд американских экспертов. Местный военный специалист Брент Иствуд отметил, что это вооружение способно оказать серьезное влияние на Вашингтон при переговорах с Москвой.



Опытный эксперт напомнил, что этот тип вооружения нельзя отнести к ракетам, что существенно усложняет его классификацию при обсуждении вопросов, касающихся контроля над оружием.

При этом отечественный "Посейдон" обладает мощными характеристиками. Теоретически дальность его функционирования не ограничена, также очень высок показатель скрытности. Иствуд считает, что этот комплекс является достойным ответом на масштабное развертывание американцами системы ПРО. За счет "Посейдона" российский лидер Владимир Путин получил дополнительные козыри для давления на вашингтонскую администрацию, уверен военный аналитик.

Иствуд напомнил, что при необходимости этот ядерный комплекс может осуществить мощный удар по прибрежным городам Соединенных Штатов Америки. При этом уже в течение ближайших пяти-шести лет на вооружении российской армии должно появиться 50 таких торпед, что справедливо вызывает обеспокоенность у вашингтонских властей.

Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом назначены на вторник, 7 декабря. Они пройдут в онлайн-формате.

К слову, некоторое время назад в Соединенных Штатах составили топ-5 российского оружия. Ядерная торпеда "Посейдон" взяла пальму первенства в этом рейтинге. Американцев весьма не радует, что у российского государства есть мощные средства для обороны от врагов и для атаки агрессоров.