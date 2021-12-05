Мир чудом избежал третьей мировой: эксперт оценил действия самолета-разведчика США над Черным морем

Мир чудом избежал третьей мировой: эксперт оценил действия самолета-разведчика США над Черным морем
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look//www.globallookpress.com
От казуса белли американцев отделяли 20 метров

В инциденте, произошедшем 3 декабря, над Черным морем виноват самолет-разведчик США. Об этом заявил военный эксперт Александр Жилин.

Специалист обратил внимание на то, что разведывательные полеты – нормальная практика. США отправляют самолеты к нашим границам, Россия летает у их рубежей. Но в этом деле важно соблюдать правила, чтобы не провоцировать никаких рисков и угроз. 

Жилин отметил, что диспетчеры никогда бы не допустили два самолета на один эшелон, поэтому вина за опасное сближение лежит на американцах. Эксперт не захотел представлять последствия столкновения гражданского лайнера "Аэрофлота" с самолетом-шпионом. Помимо страшной трагедии, в которой бы погиб не один десяток людей, мир оказался бы "в горячей фазе третьей мировой войны со всеми чудовищными последствиями". 

Жилин в разговоре с RT подчеркнул, что интенсивность полетов в регионе создает реальные риски. 

Напомним, разведчик Штатов приблизился к российскому лайнеру в зоне для полетов гражданских самолетов. Между воздушными суднами было расстояние в 20 метров. Гражданскому самолету пришлось срочно менять курс, так как американцы никак не реагировали на запросы диспетчеров. Росавиация пообещала не оставлять этот инцидент без внимания. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

М
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Гость334900
Шойгу скотовод он даже в армии не служил. Позорище
у вас служили и что помогли в котлах?
конечно помогли,помогли шахтерам окружить и раздолбать банды всу
изза своей не компетентности,трусости,предательства
что у вас в крови,служили вы или нет
Гость334900
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Шойгу скотовод он даже в армии не служил. Позорище
Гость337036
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она в любом случае ничего не сделает. побоится.
Гость335982
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Ничего Россия не сможет сделать, надо решать вопрос через ИКАО.
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