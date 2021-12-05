От казуса белли американцев отделяли 20 метров

В инциденте, произошедшем 3 декабря, над Черным морем виноват самолет-разведчик США. Об этом заявил военный эксперт Александр Жилин.

Специалист обратил внимание на то, что разведывательные полеты – нормальная практика. США отправляют самолеты к нашим границам, Россия летает у их рубежей. Но в этом деле важно соблюдать правила, чтобы не провоцировать никаких рисков и угроз.

Жилин отметил, что диспетчеры никогда бы не допустили два самолета на один эшелон, поэтому вина за опасное сближение лежит на американцах. Эксперт не захотел представлять последствия столкновения гражданского лайнера "Аэрофлота" с самолетом-шпионом. Помимо страшной трагедии, в которой бы погиб не один десяток людей, мир оказался бы "в горячей фазе третьей мировой войны со всеми чудовищными последствиями".

Жилин в разговоре с RT подчеркнул, что интенсивность полетов в регионе создает реальные риски.

Напомним, разведчик Штатов приблизился к российскому лайнеру в зоне для полетов гражданских самолетов. Между воздушными суднами было расстояние в 20 метров. Гражданскому самолету пришлось срочно менять курс, так как американцы никак не реагировали на запросы диспетчеров. Росавиация пообещала не оставлять этот инцидент без внимания.