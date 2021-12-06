Под прикрытием С-400 и "Циркона" Москва может беспрепятственно перейти в нападение

Россия способна не только себя защитить, но и нанести сокрушительный удар по объектам противника на воде и на суше. США и НАТО придется учитывать это в своих планах, считает военный эксперт, ветеран боевых действий Ставрос Атламазоглу.

По его мнению, российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) "Циркон" являются источником головной боли для Запада. Как заявляется, они могут развивать скорость до 9 махов и поражать цель на расстоянии 1000 км, поскольку их никто не сможет перехватить.

"Береговые батареи из "Циркона" вместе с установками ПВО С-300 и С-400, размещенные, например, в Крыму или Прибалтике, могут создать мощный зонт, который не позволит военным кораблям и авиации США и НАТО приблизиться. Таким образом, начавшие операцию российские войска не встретят сопротивления",

– предупреждает западный аналитик в статье для 19Fortyfive.

Он обратил внимание, что на днях президент РФ Владимир Путин упомянул "Циркон", когда говорил о планах создания на Украине ударных систем, угрожающих Москве. Если эта ракета в самом деле обладает такими характеристиками, как об этом сообщают в РФ, она станет серьезным препятствием для всех планов Североатлантического альянса, указывает эксперт.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео испытаний "Циркона".