Российская ракета стала источником головной боли для НАТО - 19Fortyfive

Российская ракета стала источником головной боли для НАТО - 19Fortyfive
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Под прикрытием С-400 и "Циркона" Москва может беспрепятственно перейти в нападение

Россия способна не только себя защитить, но и нанести сокрушительный удар по объектам противника на воде и на суше. США и НАТО придется учитывать это в своих планах, считает военный эксперт, ветеран боевых действий Ставрос Атламазоглу.

По его мнению, российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) "Циркон" являются источником головной боли для Запада. Как заявляется, они могут развивать скорость до 9 махов и поражать цель на расстоянии 1000 км, поскольку их никто не сможет перехватить.

"Береговые батареи из "Циркона" вместе с установками ПВО С-300 и С-400, размещенные, например, в Крыму или Прибалтике, могут создать мощный зонт, который не позволит военным кораблям и авиации США и НАТО приблизиться. Таким образом, начавшие операцию российские войска не встретят сопротивления",

– предупреждает западный аналитик в статье для 19Fortyfive.

Он обратил внимание, что на днях президент РФ Владимир Путин упомянул "Циркон", когда говорил о планах создания на Украине ударных систем, угрожающих Москве. Если эта ракета в самом деле обладает такими характеристиками, как об этом сообщают в РФ, она станет серьезным препятствием для всех планов Североатлантического альянса, указывает эксперт.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео испытаний "Циркона".

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость333773
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Гость332619
Я вот не пойму. Они там чего обожрались? "Головная боль НАТО". "Россия может перейти в нападение". Т.е. они рассчитывают варианты, когда они нападут и что им за это будет. При этом в агрессии обвиняют Россию. Т.е. с их слов получается что Россия такая злобная и кровожадная страна, что если на неё напасть, то она обязательно даст сдачи и именно это с их слово говорит о злобности России . Идиоты млин. Привыкли к безнаказанности.
Ты видел чтоб кто то напал на зимбабве или Нигерию ?
Гость332619
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Я вот не пойму. Они там чего обожрались? "Головная боль НАТО". "Россия может перейти в нападение". Т.е. они рассчитывают варианты, когда они нападут и что им за это будет. При этом в агрессии обвиняют Россию. Т.е. с их слов получается что Россия такая злобная и кровожадная страна, что если на неё напасть, то она обязательно даст сдачи и именно это с их слово говорит о злобности России . Идиоты млин. Привыкли к безнаказанности.
Гость337235
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Гость332416
зачем ? мы вас уже победили.
Скачи выше! Вдруг еще кого-нибудь победишь.
Гость332416
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Гость из Крыма
Испытать на себе желаешь, так объяви войну России. Хотя, пожалуй на такого, как ты, ракету жалко Скачи дальше!
зачем ? мы вас уже победили.
Гость332000
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Гость332416
"они могут развивать скорость до 9 махов и поражать цель на расстоянии 1000 км, поскольку их никто не сможет перехватить." бугогааа
Хохлятский "Нептун" с привязанным баллоном пердячего газа - оружие страшнейшее ;-))) От него навозные мухи в радиусе 10 км от пуска дохнут....
Гость из Крыма
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Гость332416
"они могут развивать скорость до 9 махов и поражать цель на расстоянии 1000 км, поскольку их никто не сможет перехватить." бугогааа
Испытать на себе желаешь, так объяви войну России. Хотя, пожалуй на такого, как ты, ракету жалко Скачи дальше!
Гость334371
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Гость332416
да нормально все - у вас самые грозные мультфильмы в мире. не отвлекайтесь и работайте на наш госдолг.
Это ты убогий "свой" госдолг отрабатываешь, с утречка вылизал негру ботинки, он тебе инет разрешил поюзать, к обеду пришел к негру - булки раздвинул. постонал зажигательно, а негр тебе опять инет дал поюзать, и вся твая жизнь вот такой вот "госдолг"
Гость332416
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да нормально все - у вас самые грозные мультфильмы в мире. не отвлекайтесь и работайте на наш госдолг.
Гость334381
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Гость332416
"они могут развивать скорость до 9 махов и поражать цель на расстоянии 1000 км, поскольку их никто не сможет перехватить." бугогааа
Что болезный, всё со своим дозвуковым "нептуном" носишься, уже наверное и спутники может сбивать?
Гость332850
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Гость332416
"они могут развивать скорость до 9 махов и поражать цель на расстоянии 1000 км, поскольку их никто не сможет перехватить." бугогааа
на деле скорость даже больше, наши военные инженеры любят делать сюрпризы. но я этого не говорил :)
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