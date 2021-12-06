В Одессе заметили движущуюся к российским границам технику ВСУ- видео

В Одессе заметили движущуюся к российским границам технику ВСУ- видео
Фото: depositphotos.com
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Официальное подтверждение информации отсутствует

Жители Одессы увидели на улицах города военную технику украинских вооруженных сил. По неподтвержденным данным, колонна следовала в сторону границ с Российской Федерацией. 

В Сети распространили видеозапись, на которой можно заметить множество военных автомобилей. Несколько десятков армейских джипов, а также бронетранспортеры с гаубицами проследовали в неизвестном направлении.

Сама видеозапись сделана с камеры автомобильного видеорагистратора.

"В Одессе заметили технику ВС Украины, которая направлялась в сторону российско-украинской границы", – говорится в сообщении телеграм-канала "Свежести".

До этого глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что государство должно обеспечить размещение военного контингента из Канады, Великобритании и Соединенных Штатов на своей территории. Речь идет о тех украинских регионах, которые потенциально станут "позициями на передовой", если Незалежная вступит в открытый и полномасштабный конфликт с Российской Федерацией. Глава оборонного ведомства также призвал "англосаксонских союзников" предоставить помощь Банковой не только по линии Североатлантического альянса, но и прислать сотни военных инструкторов.

Ранее лидер украинской дипломатии Дмитрий Кулеба пообещал России поток грузов 200 и кровавую бойню. Текущее состояние украинских вооруженных сил, заявил министр, таково, что в случае открытого противостояния РФ столкнется с огромными потерями личного состава. Не помогут и годы "зомбирования" населения, которому насаждают "сказки" о плохой Украине.

Источник: Telegram • Требует проверки
Егор МАЛКОВ

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Гость332477
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Гость337297
Вы что хотите опровергнуть слова "хотят ли русские войны "??? Такого в жизни никогда не будет - русские никогда войны не хотят, только вот так бывает что они иногда её затевают - 1939 (Финляндии), 1941 ( с Гитлером), потом полезли во Вьетнаме, Польше, Румынии, Чехословакии, Афганистане, Молдавии, Грузии, Карабахе в 2014 на Украину...нет они не хотят войны...
ты дебил?
Тор
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Гость333773
Байрактары надеюсь тоже едут ?
В Карабахе армянам были предоставлены эти частоты Байрактаров. Но армяне ими не воспользовались, т.к. у них была задача слить Карабах, по указке Пашиняна.
Гость332000
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Гость333773
Байрактары надеюсь тоже едут ?
Байрактары только у хохлодебилов грозное оружие. Турки, когда продавали Байрактары Хохляндии предоставили России частоты их управления. Так что одна "Краснуха" уткнет носом в землю все хохляцкие Байрактары. Кроме того, еще в 70-<цензура> годах были разработаны заряды с электромагнитным импульсом. В радиусе 10 км вся электроника упраления накрывается медным тазом :-)) Иначе придет писец...
Гостьдеп
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Хохлы может и не хотят войны, но обязаны делать всё, что прикажет хозяин из США.
Гость337297
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Вы что хотите опровергнуть слова "хотят ли русские войны "??? Такого в жизни никогда не будет - русские никогда войны не хотят, только вот так бывает что они иногда её затевают - 1939 (Финляндии), 1941 ( с Гитлером), потом полезли во Вьетнаме, Польше, Румынии, Чехословакии, Афганистане, Молдавии, Грузии, Карабахе в 2014 на Украину...нет они не хотят войны...
Гость337297
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Интересно это какая граница РФ находится у Одессы ? Или автоколонны прямо по морю следует к границе с Россией, или Мариуполь оказался возле Одессы (или наоборот). До той границы аж 400-500 км. А может МалоРоссия уже достигла Одессы? Что-то непонятно? Одно только понятно - идёт интенсивная подготовка "умов"... т.б. общественного мнения.
Гость335162
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"...глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что государство должно обеспечить размещение военного контингента из Канады, Великобритании и Соединенных Штатов на своей территории. ... если Незалежная вступит в открытый и полномасштабный конфликт с Российской Федерацией..." - этим всё сказано. По страшному сценарию, написанному именитыми кукловодами, именно ВСУ должны выступить инициатором конфликта, а вовсе не Россия. Хватит ли ума у здравомыслящей части украинцев не вестись на провокации своей же власти?
Настоящий ОДЕССИТ
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Какие же идиёты эти хохлоебы...и на что они надеются.
Гость333773
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Байрактары надеюсь тоже едут ?
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