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Жители Одессы увидели на улицах города военную технику украинских вооруженных сил. По неподтвержденным данным, колонна следовала в сторону границ с Российской Федерацией.

В Сети распространили видеозапись, на которой можно заметить множество военных автомобилей. Несколько десятков армейских джипов, а также бронетранспортеры с гаубицами проследовали в неизвестном направлении.

Сама видеозапись сделана с камеры автомобильного видеорагистратора.

"В Одессе заметили технику ВС Украины, которая направлялась в сторону российско-украинской границы", – говорится в сообщении телеграм-канала "Свежести".

До этого глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что государство должно обеспечить размещение военного контингента из Канады, Великобритании и Соединенных Штатов на своей территории. Речь идет о тех украинских регионах, которые потенциально станут "позициями на передовой", если Незалежная вступит в открытый и полномасштабный конфликт с Российской Федерацией. Глава оборонного ведомства также призвал "англосаксонских союзников" предоставить помощь Банковой не только по линии Североатлантического альянса, но и прислать сотни военных инструкторов.

Ранее лидер украинской дипломатии Дмитрий Кулеба пообещал России поток грузов 200 и кровавую бойню. Текущее состояние украинских вооруженных сил, заявил министр, таково, что в случае открытого противостояния РФ столкнется с огромными потерями личного состава. Не помогут и годы "зомбирования" населения, которому насаждают "сказки" о плохой Украине.