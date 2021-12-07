Frankfurter Rundschau: Россия стала крупным игроком на Ближнем Востоке

Frankfurter Rundschau: Россия стала крупным игроком на Ближнем Востоке
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Это стало возможно благодаря операции Москвы в Сирии

В сентябре 2015 года в Сирийской Арабской Республике (САР) началась военная операция вооруженных сил РФ против боевиков запрещенного в России "Исламского государства*" (ИГИЛ*), в руках которых на тот момент находилось более 80% территории республики. По прошествии 6 лет благодаря вмешательству России 90% территории САР было освобождено от террористов и передано под контроль правительственных сил Дамаска во главе с лидером государства, президентом Башаром Асадом.

"Прошедшие президентские выборы [в Сирии] показали, что 95% населения поддерживают своего президента",

– напоминает немецкая Frankfurter Rundschau (FR).

По мнению издания, "план Российской Федерации в САР сработал“: войска РФ спасли "автократичный" режим Асада, практически полностью уничтожили ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), а также "вооруженную оппозицию" на юге и в центре страны. Таким образом, как сообщает FR, Российская Федерация заявила о себе и стала важным игроком на Ближнем Востоке.

"В Сирии у нас есть база для сухопутных войск, а также военно-воздушная и военно-морская базы, мы контролируем восточную часть Средиземного моря. Таким образом, мы добились того, чего США не смогли добиться ни в Ираке, ни в Афганистане",

– приводит FR слова российского военного эксперта.


По информации Frankfurter Rundschau, еще в октябре 2018 года ВКС РФ совершили свыше 40 тыс. боевых вылетов, в результате которых было ликвидировано более 87 тыс. террористов. По данным экспертов, российская военная операция в Сирии обходится ежегодно примерно в 2 млрд долларов.

"Сирия стала для Москвы военным полигоном, через который, по некоторым данным, прошло около 68 000 российских военнослужащих, в том числе почти все российские военные летчики",

– сообщает издание.

Однако восстановление Сирии застопорилось, гуманитарная помощь, согласно исследованию Atlantic Councils, оказывается пострадавшему населению нерегулярно. Российские дипломаты просят западные страны оказать финансовую помощь САР, но ЕС предпочитает инвестировать лишь в районы, неконтролируемые Асадом и расположенные на севере страны, пишет FR.     

Многие СМИ рассказывают о не снижающейся коррупции в органах власти САР, в то время как более 80% населения страны живут за чертой бедности. Более того, сообщается, что летом текущего года правительство Сирии повысило цены на хлеб в два раза. Британский политолог Скотт Лукас полагает, что режим Асада зависит от Москвы, но остается по-прежнему нестабильным. По его мнению, "Россия сталкивается с последствиями операции, которая еще даже не завершена".

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Frankfurter Rundschau ✓ Надежный источник
Тимур СОРОКИН

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