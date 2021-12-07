США отказали Украине в передаче "афганских" Ми-17 - СМИ

США отказали Украине в передаче "афганских" Ми-17 - СМИ
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Белый дом предложил иную помощь

Cоединенные Штаты не спешат предоставлять Украине военное оборудование по запросу официального Киева. Речь идет о вооружении, которое было предназначено для Афганистана еще до прихода к власти талибов*. Вашингтон же пытается избежать провокаций в адрес Москвы и в настоящее время переориентирован на КНР, сообщают СМИ.

Один из украинских госслужащих уточнил, что Банковая заинтересована в вертолетах Ми-17, проходящих на Украине техообслуживание. Однако, указывает Foreign Policy, администрация Байдена ищет иные пути для оказания военной помощи Украине – рассматриваются такие варианты, как расширение штата советников и консультантов. Тем не менее, министра обороны Украины Алексея Резникова подобный вариант не устраивает.

Как указывает источник, в ноябре Резников обращался к американскому коллеге Ллойду Остину с просьбой о расширении поставок вооружения и техники, предназначенных изначально для Афганистана. В представленном Остину списке Киев просил средства для воздушной и морской обороны, а также РЭБ, уточняет "Свободная Пресса".

Известно, что Ми-17 использовались американской армией для эвакуации базы у кабульского аэропорта. С 15 августа Ми-17 совершили не менее 35 рейсов на базу, эвакуировав сотни человек. Выбор Пентагона в пользу советской техники вызван необходимостью проведения миссии по эвакуации в режиме полной секретности – Ми-17 не привлекали нежелательного внимания местных боевиков. Владельцем вертолетов является частная компания, которая выступает подрядчиком Пентагона.

*запрещенная в России террористическая организация
Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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