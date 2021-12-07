Лондон демонстрирует свои возможности тем, кто желает ему "причинить вред"

Великобритания приняла на вооружение новейшую систему противовоздушной обороны Sky Sabre. Источник утверждает, что разработка необходима для отражения угроз, исходящих от российской авиации.

Как пишет газета The Times, ссылаясь на внутренние источники в оборонном ведомстве Великобритании, Sky Sabre заменит Rapier, используемые уже свыше сорока лет. Утверждается, что новейшая система способна поразить даже теннисный мяч, управляя одновременно роем в летящие со скоростью звука 24 ракеты, уничтожающие боевые беспилотники и истребители противника, передает РИА ФАН.

Источник заявляет, что в число потенциальных угроз для воздушного пространства Великобритании входит Су-57. Возглавляющий оборонные закупки Джереми Куин заявил, что новейшая система демонстрирует боевые возможности королевства перед теми, кто желает "причинить вред".

"Это составит конкуренцию вооружению наших коллег и позволит одержать победу над самыми опасными противниками. У нас появились возможности, которых ранее не было. Речь идет о новой ракетной системе с пусковой установкой и радарами мирового класса. Мы выйдем на передовые позиции в наземном ПВО", – заявил командир 16-го полка королевской артиллерии Крис Лейн, комментируя новость.

Осенью Министерство обороны Украины подтвердило намерения приобрести британские ракеты Brimstone Sea Spear, которые необходимы вооруженным силам для защиты государственных границ. Известно, что пока что вооружение находится на стадии разработки, производством занимается входящее в состав корпорации MBDA предприятие MBDA UK.