Су-57 оснастят гиперзвуковым оружием

Новые модели будут выпускать с другим двигателем

Истребитель Су-57 будет оснащен гиперзвуковым оружием, сообщили представители российского ВПК. К 2024 году завершат испытания самолета с новым двигателем.

До 2026 года планируется испытательный этап с доведением двигателя. А с 2027 года уже 25 машин из 75 будут состоять на воооружении российских ВКС уже с новым мотором, передает "Общественная служба новостей".

Как указал зампред коллеги Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов, уже заметен серьезный рост потребностей Министерства обороны в указанном авиационном комплексе.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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