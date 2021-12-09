Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
826 новости
Истребитель Су-57 будет оснащен гиперзвуковым оружием, сообщили представители российского ВПК. К 2024 году завершат испытания самолета с новым двигателем.
До 2026 года планируется испытательный этап с доведением двигателя. А с 2027 года уже 25 машин из 75 будут состоять на воооружении российских ВКС уже с новым мотором, передает "Общественная служба новостей".
Как указал зампред коллеги Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов, уже заметен серьезный рост потребностей Министерства обороны в указанном авиационном комплексе.
Американскому политику посоветовали перечитать заявление Путина и Байдена
Граничающие с Россией члены НАТО опасаются дальнейшего исхода, утверждает источник