Пилоту F-35 понадобилась помощь психолога после встречи с Су-30

Пилоту F-35 понадобилась помощь психолога после встречи с Су-30
Фото: US Navy / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
У мужчины развилась воздухобоязнь

Пилот итальянского истребителя подал в отставку после того, как ему довелось встретиться с российским Су-30 в небе. Мужчина обратился за помощью к квалифицированному психологу после инцидента, который произошел над водами Балтийского моря еще летом 2021 года.

В тот момент итальянская эскадрилья из новейших истребителей F-35 направлялась в Эстонию для обеспечения безопасности воздушного пространства над балтийским регионом. Однако, утверждает источник, маневры россиян сильно встревожили пилотов.

Один из пилотов с позывным Фалько утверждает, что Су-30 выполнял крайне опасные маневры, якобы чуть ли не провоцируя F-35 на ближний бой. Из-за этого мужчина испытал сильнейшее напряжение.

"Я оказался на пределе – страх сковал меня так, что я не мог пошевелить даже пальцами ног. Понимаю, что тот пилот проверял меня и способности моей машины. Но у меня при мысли об этом начали идти слезы. Вспомнил сразу и невесту, и своего брата – всего несколько недель назад они меня провожали в командировку", – рассказал пилот.

После маневров Су-30 итальянец совершил посадку на одном из эстонских аэродромов, обратившись за помощью к профессиональным медикам. Пилот испытал эмоциональный стресс – после инцидента у него обнаружилась воздухобоязнь. 

Мужчина после возвращения из командировки решил уволиться из ВВС, обосновав свое решение "психологической несовместимостью". В итоге Фалько отправили домой.

Ранее мы рассказывали о том, как пилот Су-27 во время холодной войны допустил аварийный слив топлива – оно вылилось на головы американских моряков, показавших советскому летчику средний палец с палубы своего корабля.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость337890
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Интересно, какую цель преследовал сей итальянец, поступая в армию летчиком. Наверное думал, что все враги, увидев в воздухе его самолет, будут в страхе разбегаться. А некоторые почему-то разбегаться не хотят, и, страшно вымолвить, сопротивляются и даже угрожают сбить.
Гость337786
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А если б он У-2 увидел?
ГЧ
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Покорители России и Китая! :))))))
1
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