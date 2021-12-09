У мужчины развилась воздухобоязнь

Пилот итальянского истребителя подал в отставку после того, как ему довелось встретиться с российским Су-30 в небе. Мужчина обратился за помощью к квалифицированному психологу после инцидента, который произошел над водами Балтийского моря еще летом 2021 года.

В тот момент итальянская эскадрилья из новейших истребителей F-35 направлялась в Эстонию для обеспечения безопасности воздушного пространства над балтийским регионом. Однако, утверждает источник, маневры россиян сильно встревожили пилотов.

Один из пилотов с позывным Фалько утверждает, что Су-30 выполнял крайне опасные маневры, якобы чуть ли не провоцируя F-35 на ближний бой. Из-за этого мужчина испытал сильнейшее напряжение.

"Я оказался на пределе – страх сковал меня так, что я не мог пошевелить даже пальцами ног. Понимаю, что тот пилот проверял меня и способности моей машины. Но у меня при мысли об этом начали идти слезы. Вспомнил сразу и невесту, и своего брата – всего несколько недель назад они меня провожали в командировку", – рассказал пилот.

После маневров Су-30 итальянец совершил посадку на одном из эстонских аэродромов, обратившись за помощью к профессиональным медикам. Пилот испытал эмоциональный стресс – после инцидента у него обнаружилась воздухобоязнь.



Мужчина после возвращения из командировки решил уволиться из ВВС, обосновав свое решение "психологической несовместимостью". В итоге Фалько отправили домой.

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