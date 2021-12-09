Минобороны расширяет военное присутствие на западных рубежах, утверждает источник

У украинских границ в настоящее время сосредоточены российские войска с бронетехникой. Американцы смогли отследить с помощью спутниковых снимков перемещение армии РФ.

По информации американской разведки, Минобороны России может перебросить до 175 тысяч человек личного состава, включая резервистов, для "вторжения на Украину". Сейчас, пишет The Washington Post, там сосредоточено порядка 70 тыс. Значительная часть дислоцирована у западных рубежей и в Крыму на постоянной основе, часть перенаправили из Сибири.

Американские аналитики обратили внимание на город Ельня Смоленской области, где расположен штаб 144-й мотострелковой дивизии. Осенью в городе появились новые войска с техникой – порядка пяти сотен БТР, "Искандеры" и артиллерийская техника. В Штатах считают, что вооружение находится в использовании дислоцированной в сибирской части России 41-й общевойсковой армии и уральской 90-й танковой дивизии. Указанные подразделения после недавних военных учений не стали возвращаться назад.

На военном полигоне Погоново в Воронежской области расположились два гарнизона с танками, гаубицами и РСЗО. Развернуто строительство новых объектов – по предположению американской разведки, для новой техники.

Тем не менее, российская сторона опровергает информацию о подготовке к "вторжению" на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Москва не вынашивает подобных планов. Президент России Владимир Путин назвал слухи о "вторжении" провокацией. РФ проводит миролюбивую политику, указал он, обеспечивая собственную безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективах.