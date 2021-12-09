Американская разведка отследила перемещения российских войск около Украины

Американская разведка отследила перемещения российских войск около Украины
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Минобороны расширяет военное присутствие на западных рубежах, утверждает источник

У украинских границ в настоящее время сосредоточены российские войска с бронетехникой. Американцы смогли отследить с помощью спутниковых снимков перемещение армии РФ.

По информации американской разведки, Минобороны России может перебросить до 175 тысяч человек личного состава, включая резервистов, для "вторжения на Украину". Сейчас, пишет The Washington Post, там сосредоточено порядка 70 тыс. Значительная часть дислоцирована у западных рубежей и в Крыму на постоянной основе, часть перенаправили из Сибири.

Американские аналитики обратили внимание на город Ельня Смоленской области, где расположен штаб 144-й мотострелковой дивизии. Осенью в городе появились новые войска с техникой – порядка пяти сотен БТР, "Искандеры" и артиллерийская техника. В Штатах считают, что вооружение находится в использовании дислоцированной в сибирской части России 41-й общевойсковой армии и уральской 90-й танковой дивизии. Указанные подразделения после недавних военных учений не стали возвращаться назад.

На военном полигоне Погоново в Воронежской области расположились два гарнизона с танками, гаубицами и РСЗО. Развернуто строительство новых объектов – по предположению американской разведки, для новой техники.

Тем не менее, российская сторона опровергает информацию о подготовке к "вторжению" на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Москва не вынашивает подобных планов. Президент России Владимир Путин назвал слухи о "вторжении" провокацией. РФ проводит миролюбивую политику, указал он, обеспечивая собственную безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективах.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Посольство жестко одернуло сенатора США после слов о ядерном ударе по России

Американскому политику посоветовали перечитать заявление Путина и Байдена

Байден пошел на серьезные дипломатические уступки России - FT

Граничающие с Россией члены НАТО опасаются дальнейшего исхода, утверждает источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей