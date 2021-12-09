Генштаб предупредил Украину о последствиях провокаций в Донбассе

Киев подстегивает военная помощь от иностранцев

Глава Генерального Штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что любая провокация со стороны Киева в Донбассе будет жестко пресечена. В ходе брифинга начальник Генштаба указал, что украинское руководство подстегивает военная помощь от иностранных государств.

При этом украинская сторона не стремится к выполнению Минских договоренностей. ВСУ заявляют о начале применения "Джавелинов", поставленных Соединенными Штатами, а также используют турецкие боевые дроны.

Указанные обстоятельства, отметил Герасимов, обостряют и без того накалившуюся ситуацию в Донбассе. Североатлантический альянс уделяет весьма пристальное внимание перемещению российских войск по своей внутренней территории, отмечает "Свободная Пресса". Передислоцирование войск же является весьма рутинной практикой для ВС в любой стране, указал Герасимов.

Все распространяемые в информационном пространстве слухи о "вторжении" на Украину, которое якобы готовит российская сторона, не соответствуют действительности, а военная деятельность внутри страны не требует уведомлений, указал начальник Генштаба.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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