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Глава Генерального Штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что любая провокация со стороны Киева в Донбассе будет жестко пресечена. В ходе брифинга начальник Генштаба указал, что украинское руководство подстегивает военная помощь от иностранных государств.
При этом украинская сторона не стремится к выполнению Минских договоренностей. ВСУ заявляют о начале применения "Джавелинов", поставленных Соединенными Штатами, а также используют турецкие боевые дроны.
Указанные обстоятельства, отметил Герасимов, обостряют и без того накалившуюся ситуацию в Донбассе. Североатлантический альянс уделяет весьма пристальное внимание перемещению российских войск по своей внутренней территории, отмечает "Свободная Пресса". Передислоцирование войск же является весьма рутинной практикой для ВС в любой стране, указал Герасимов.
Все распространяемые в информационном пространстве слухи о "вторжении" на Украину, которое якобы готовит российская сторона, не соответствуют действительности, а военная деятельность внутри страны не требует уведомлений, указал начальник Генштаба.
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