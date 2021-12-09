Борт с отказавшим двигателем сел на неподготовленной площадке

Летчик ВКС России Максим Кабаков смог посадить на неподготовленную площадку под Псковом военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, и спасти жизни группе десантников. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ЧП случилось на аэродроме Кресты в ходе плановых учебно-тренировочных полетов авиации с десантированием. Отмечается, что у одного из легких самолетов после взлета на высоте свыше 100 м пропала тяга двигателя, машина перестала набирать высоту и начала терять скорость. На борту находились 10 десантников и три члена экипажа.

"В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха", – цитирует РИА "Новости" отчет ведомства.

Получив разрешение летчик успешно посадил самолет, никто на борту не пострадал. Также не получила повреждений от экстренного приземления и машина, которая будет допущена для дальнейшей эксплуатации после технического осмотра.

За проявленное мужество Главнокомандующий ВКС РФ генерал армии Сергей Суровикин представит Кабакова к награде.

Добавим, аккурат сегодня страна отмечает День Героя Отечества.

