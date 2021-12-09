Раскрыты подробности полета самолетов США и Франции над Черным морем - видео

Российская "сушка" почти вплотную приблизилась к натовскому заправщику

В четверг, 9 декабря, истребители ВКС РФ вылетали на перехват над Черным морем военных самолетов США и Франции, которые пытались приблизиться к российским границам. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что отечественные радары обнаружили воздушные цели, которые приближались к нашим рубежам над нейтральными водами Черного моря.

Для недопущения нарушения границы РФ в небо были подняты три истребителя Су-27 из состава ПВО Южного военного округа, передает РИА "Новости".

В сторону России летела целая авиационная группа сил НАТО:  французские – два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик КС-135, американские – разведчик CL-600 "Артемис" и стратегический самолет-разведчик RC-135.

Российские "сушки" заставили иностранцев развернуться и отправиться к себе на базу, нарушения границы не было.


По данным ведомства, наш истребитель Су-27 в ходе сопровождения непрошеных гостей зашел в хвост заправщику, подлетев к нему практически вплотную – всего в паре десятков метров от француза, будто ожидая очереди на заправку.

Минобороны предоставило видеокадры полета натовской группы и россиянина. На кадрах создается ощущение участия в полете "сушки" в одном звене с натовцами.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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