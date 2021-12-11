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Такое
мнение выразил эксперт Кайл Мизоками в статье для Popular Mechanics. В распоряжении армии
Незалежной имеются ракетные комплексы Javelin, но их слишком
мало, чтобы противостоять России, если случится военный конфликт.
Автор материала озвучил количество вооружения, которое сейчас есть у Незалежной. Так, 210 ракет и 37 командно-пусковых блоков Киев купил у Вашингтона в 2018-м. Затем к ним добавились 150 ракет и 10 блоков.
Эксперт указал на эффективность американских комплексов – вооружение позволяет навестись на цель, выстрелить и найти укрытие. Однако ситуацию это не спасет – количества Javelin хватит только на три батальона, а всего их 28.
Мизоками также назвал и слабое место американских комплексов. Они уязвимы для артиллерийского огня. Причина в том, что как правило их располагают на легких БТР, которые недостаточно защищены. Поэтому надеяться только на Javelin в случае военного конфликта не стоит, заключил он.
Ранее соратник главы Незалежной Владимира Зеленского подтвердил, что комплексы применялись в Донбассе. Подробности – в нашем материале.
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