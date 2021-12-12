Технику уже определили в механизированную бригаду у границ с Западом

Американские обозреватели прокомментировали новость о доставке российских БТР-82А, которые вошли в состав мехбригады в Гродненской области, расположенной на границе Польши и Литвы. По мнению западного обозревателя Питера Сучиу, колесные бронетранспортеры, поступившие в белорусскую армию, стали "рождественским подарком" для Минска от Москвы.

Как отмечает источник, ранее Министерство обороны РФ предоставило белорусским соседям еще одну партию новых бронетранспортеров – они вошли в состав 72-го Объединенного учебного центра. Эшелон с БТРами прибыл из Арзамаса в Гродненскую область еще в начале этой осени. Тогда же источники в оборонных отраслях утверждали, что речь идет о плановой поставке вооружения, которое происходит в рамках переоснащения вооруженных сил.

"Экспортированные бронетранспортеры оснащены белорусскими комплектующими – это связь от ООО "Агат-Систем" с прицельными комплексами от "Пеленг". Машины, спроектированные в Российской Федерации, имеют массу в 16 тонн и позволяют разместить семь человек. Вооружение состоит из 30-милимметровой пушки 2А72 со спаренным пулеметом Калашникова ПКТМ 7,62 мм", – отмечает Сучиу.

Как пишет автор в своей статье, опубликованной The National Interest, усовершенствованные колесные машины используются уже многими странами постсоветского пространства – Россией, Азербайджаном и Казахстаном. Первый прототип представили одиннадцать лет назад, характеристики продемонстрировали два года спустя. БТР-82А поступил на замену советскому БТР-80 и представляет его глубокую модификацию.

Ранее сообщалось, что НАТО перебросили к российским границам военную технику – речь идет о немецком и американском вооружении, которое было направлено в Польшу.