Наша страна – лидер в сфере разработки

Президент РФ Владимир Путин высказался о современных видов вооружения.



По словам гаранта, у Москвы "примерный паритет" с Вашингтоном по носителям и количеству боезарядов ядерного оружия. При этом в разработках на перспективу Россия является лидером. Путин назвал отличительную особенность нашей страны;

"….имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы".

Об этом он заявил в ленте "Россия. Новейшая история" (цитата по РИА Новости).

Гиперзвуковое оружие на сегодняшний день есть только у нас. Однако наступит момент, когда его обладателями станут и другие государства. При этом Россия сумеет "приятно удивить" их, отметил Путин. У Москвы к этой времени, весьма вероятно, будут уже средства, которые позволят с этим оружием бороться.

Ранее стало известно, что новые модели Су-57 получат гиперзвуковое оружие. Сообщалось, что истребители с новым двигателем завершат испытания к 2024 году.