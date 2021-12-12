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Президент РФ
Владимир Путин высказался о современных видов вооружения.
По словам гаранта, у Москвы "примерный паритет" с Вашингтоном по носителям и количеству боезарядов ядерного оружия. При этом в разработках на перспективу Россия является лидером. Путин назвал отличительную особенность нашей страны;
"….имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы".
Об этом он заявил в ленте "Россия. Новейшая история" (цитата по РИА Новости).
Гиперзвуковое оружие на сегодняшний день есть только у нас. Однако наступит момент, когда его обладателями станут и другие государства. При этом Россия сумеет "приятно удивить" их, отметил Путин. У Москвы к этой времени, весьма вероятно, будут уже средства, которые позволят с этим оружием бороться.
Ранее стало известно, что новые модели Су-57 получат гиперзвуковое оружие. Сообщалось, что истребители с новым двигателем завершат испытания к 2024 году.
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