"Сможем приятно удивить партнеров": Путин - о российском оружии

"Сможем приятно удивить партнеров": Путин - о российском оружии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Наша страна – лидер в сфере разработки

Президент РФ Владимир Путин высказался о современных видов вооружения.

По словам гаранта, у Москвы "примерный паритет" с Вашингтоном по носителям и количеству боезарядов ядерного оружия. При этом в разработках на перспективу Россия является лидером. Путин назвал отличительную особенность нашей страны;

"….имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы".

Об этом он заявил в ленте "Россия. Новейшая история" (цитата по РИА Новости).

Гиперзвуковое оружие на сегодняшний день есть только у нас. Однако наступит момент, когда его обладателями станут и другие государства. При этом Россия сумеет "приятно удивить" их, отметил Путин. У Москвы к этой времени, весьма вероятно, будут уже средства, которые позволят с этим оружием бороться.

Ранее стало известно, что новые модели Су-57 получат гиперзвуковое оружие. Сообщалось, что истребители с новым двигателем завершат испытания к 2024 году.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

игорь
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удивить чем - еще пять лет отобрать у рабов выход на пенсию))
гость
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Гость338382 Ты, гомосятина, к 2024 году году будешь свое драное дупло продавать не дорезанным бандерам и прочим чуханам за кусок кизяка а мы будем тебя в gopu пинать и спрашивать: урод где твои истребители? И почему ты какашки жрёшь?
Вячеслав Москва
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Гость338382
К 2024 году у нас будут истребители шестого поколения а России не будет в принципе. Продолжайте кушать путинские сказки про супер-пупер ракеты.
<цензура> Байдену это скажи. А мы тут обойдёмся без подсказок посторонних.
Гость338382
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К 2024 году у нас будут истребители шестого поколения а России не будет в принципе. Продолжайте кушать путинские сказки про супер-пупер ракеты.
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