Руководству страны необходимо обучить войне гражданское население, считает спикер

В случае полномасштабного военного конфликта с Российской Федерацией украинская территоррия будет быстро захвачена: армия России дойдет за шесть часов колонной от Сум до Киева. Этого будет вполне достаточно для капитуляции правительства Незалежной, заявил заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Украинский чиновник уточнил, что считает подобный сценарий вполне реальным, если страна не подготовится и не окажет никакого сопротивления. Кривонос заявил, что российская сторона, прежде всего, намерена делать ставку на высокоточное вооружение и воздушные силы "по примеру Югославии конца девяностых". А главная задача Москвы будет заключаться в панике, которую необходимо посеять в рядах политического руководства Украины.

Кривонос считает, что даже в случае захвата власти украинский народ не станет брать пример с напуганного правительства, и, вооружившись вилами, отправится громить захватчиков. Поэтому Кремль следит за внутриукраинскими настроениями, опасаясь высокомотивированного и обученного местного населения. Поэтому главная задача власти состоит том, чтобы как следует подготовить граждан к ответу.

"Если в стране будет бардак с паникой, то армия не сможет воевать, потому что вооруженные силы лишатся своевременного снабжения боевыми припасами, продовольствия, личного состава и техники. А правительство с парламентом за последнее время делает многое не в государственную пользу", – высказался чиновник в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее сообщалось о массовых бегствах из армии ВСУ. В настоящий момент нехватка личного состава в украинских военных подразделениях составляет от 40 до 70%.