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Сегодня, 14 декабря, стало известно о том, что в воды Черноморья зашел военный корабль Пятой республики под названием "Овернь". Нахождение судна неподалеку от российских границ вызывает вопросы в связи с серьезным боевым оснащением морской техники. Так, на корабле размещено мощное ракетное вооружение.
Как отмечает телеканал "360", эксперты нашего Черноморского флота отслеживают каждый шаг фрегата и готовы оперативно отреагировать на любую провокацию.
Любопытно, что недавно в Польше объявили о недовольстве из-за излишне мягкого отношения Франции к Российской Федерации.
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