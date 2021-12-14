Российские военные бдительно следят за передвижениями судна

Сегодня, 14 декабря, стало известно о том, что в воды Черноморья зашел военный корабль Пятой республики под названием "Овернь". Нахождение судна неподалеку от российских границ вызывает вопросы в связи с серьезным боевым оснащением морской техники. Так, на корабле размещено мощное ракетное вооружение.



Как отмечает телеканал "360", эксперты нашего Черноморского флота отслеживают каждый шаг фрегата и готовы оперативно отреагировать на любую провокацию.

Любопытно, что недавно в Польше объявили о недовольстве из-за излишне мягкого отношения Франции к Российской Федерации.