Абу-Даби счел условия Вашингтона обременительными

Объединенные Арабские Эмираты грозят выходом из соглашения на миллиарды долларов – ОАЭ готовы отказаться от американских самолетов F-35, а также беспилотных аппаратов Reaper с остальной техникой из-за новых условий американских партнеров. Абу-Даби считает, что выдвинутые Белым домом требования безопасности для защиты высокотехнологичного оружия от шпионажа со стороны Китая чрезмерно обременительны и грозят государственному суверенитету.

ОАЭ сообщили официальным лицам Вашингтона, что намерены приостановить переговоры о сделке на 23 миллиарда долларов. Однако у Штатов вызовет беспокойство невыполнение выдвинутых условий. Хотя Белый дом уже сформулировал коллегам условия, гарантирующие, что реактивный беспилотник пятого поколения с современными БПЛА неуязвим для китайского шпионажа.

"Откровенно говоря, у нас есть свои вопросы. Подобные обмены мнениями не являются чем-то необычным для крупных продаж оружия, и мы надеемся, что сможем решить эти проблемы. Мы полагаем, что диалог позволит все урегулировать", – высказался один из официальных представителей Вашингтона, знакомый с ситуацией.

Как пишет The Wall Street Journal, весной 2021 года отношения между Эмиратами и США испортились – американские спецслужбы выяснили, что КНР занимается строительством секретного военного объекта недалеко от Абу-Даби. После огласки официальные лица ОАЭ заявили, что не считают объект военным сооружением. Стройку закрыли по итогам нескольких визитов представителей США.

"США также обеспокоены связью Абу-Даби с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies Co., который обеспечивает страну коммуникационной инфраструктурой. Конгресс заявляет, что Huawei представляет собой угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может использовать оборудование частной компании, встроенное в телекоммуникационные сети по всему миру, для слежки или нарушения связи", – говорится в публикации

Как отмечает источник, Китай и Huawei выразили несогласие с позицией США, отвергнув обвинения.