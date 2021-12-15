Киевский патриот прогнозирует пеший поход ВС РФ до Винницы

На границе Украины с Белоруссией образовалась брешь в связи с отсутствием на данном направлении достаточного количества вооруженных сил Незалежной. Это может стать серьезной проблемой для Киева. Об этом предупреждает руководство страны замсекретаря Совбеза, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире радио "Новое время".

По его данным, в районе белорусской границы практически не осталось войск из-за того, что большая их часть сосредоточена на востоке соборной. А между тем, Москва и Минск там располагают большими группами спецназа для "захвата" украинских территории, уверен пан Кривонос.

"От Чернигова до Луцка, простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны", – цитирует РИА "Новости" украинского генерала.

На днях пан Кривонос признал , что российская армия в состоянии за шесть часов колонной дойти от Сум до Киева, результатом чего станет капитуляция правительства страны. Поэтому, подчеркнул генерал, населению Незалежной нужно готовиться оказывать сопротивление "агрессору".

Добавим, данный украинский деятель уже несколько лет носится с идеей начать обучать миролюбивых украинцев давать отпор РФ. Для этого необходимо создать территориальную оборону, организовать военно-патриотическую подготовку населения, что станет "фундамент для развертывания движения сопротивления". Кроме того, для "победы" над Москвой мировому сообществу нужно поставить Россию на колени в сфере экономики, выдвинул идею пан Кривонос. При этом он не уточняет, что будет с самой Незалежной.

