Техника не смогла уничтожить окоп противника

Два танка Т-72АВ, находящиеся на вооружении азербайджанских сил, не справились с противником в лице двух военнослужащих из вооруженных сил Армении. Как утверждает источник, инцидент произошел еще во время карабахского конфликта 2020 года.

На опубликованной видеозаписи можно заметить, как танки обстреливают вражеский окоп на относительно равнинной местности. В сооружении находятся армянские военнослужащие. Танки безуспешно пытаются уничтожить противника, однако терпят крах. В свою очередь, армянские солдаты открыли огонь из РПГ, после чего вражеская техника отступила.

Далее военнослужащие выбрались из окопа и ринулись в атаку, забросав Т-72АВ противотанковыми гранатами. Как пишет Ruposters.ru, предположительно, в ход были пущены противотанковые гранаты РКГ-3.

Неизвестно, в чью пользу завершилось сражение – исход неясен из-за густой растительности. Однако в конце ролика можно заметить, что на месте упавшей гранаты раздался взрыв.

По сообщениям телеграм-канала "Военный осведомитель", видеозапись снята осенью прошлого года на месте боевых действий.

Ранее в средства массовой информации попала графика потерь армянской армии за время боевых действий в карабахском конфликте прошлой осени. Помимо уничтоженной противником бронетехники, к которой можно отнести 271 танк, в список, к тому же, попали 80 реактивных систем залпового огня и сорок зенитно-ракетных комплексов. Азербайджан уничтожил их в период с 27 сентября по 20 октября прошлого года.