У бежавшего военнослужащего внезапно обнаружились проблемы с законом на Родине

Польские власти оклеймили бежавшего на территорию Белоруссии военнослужащего беззаконником, отреагировав на просьбу последнего предоставить в республике политическое убежище.

Так, глава министерства обороны Мариуш Блащак заявил на своей странице в социальных сетях, что у пропавшего накануне солдата были серьезные проблемы с законом дома. Более того, сбежавший военнослужащий подал заявление об увольнении из вооруженных сил. Блащак пояснил, по какой причине в таком случае солдату пришлось бежать: оказалось, что его "по ошибке" направили на границу выполнять воинский долг.

"Я уже потребовал объяснений, кто виноват", – заявил министр на своей странице в социальной сети Twitter.

В Сети уже появилась первая фотография польского солдата – молодой человек 1996 года рождения дал интервью белорусскому государственному телевидению. Военнослужащий по имени Эмиль Чечко рассказал, что перелез через проволоку – из-за этого порвал брюки и поранил руку.

"Перебежал через нейтральную полосу и увидел, что едет польский патруль. Я снял форму и голым, окольными путями, побежал в сторону Белоруссии. Я покинул польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши", – рассказал Чечко.

Напомним, белорусская погранслужба остановила молодого человека 16 декабря. Задержанный заявил, что больше не в силах служить в армии и желает покинуть территорию Польши. Чечко признался, что не согласен с государственной политикой в своей стране, а потому решил разорвать все связи с Польшей.