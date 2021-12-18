Россия придумала свой ответ американскому "ковчегу демократии" - NI

Россия придумала свой ответ американскому "ковчегу демократии" - NI
MC3 Jackson Adkins. Фото: MC3 Jackson Adkins/www.globallookpress.com
Баланс сил в морском пространстве меняется

Последние оценки недавних разработкок Российской Федерации были были весьма оптимистичны – в Москве уверены, что ряд вооружений станет эффективным ответом авианосной ударной группе Соединенных Штатов (CSG), которой российская сторона когда-то так опасалась.

Как пишет обозреватель Марк Епископос, для России "ковчег демократии", в который входят атомные авианосцы с ракетными крейсерами, эсминцами и подводными лодками с самолетами, ныне не вызывает в Москве былой реакции. Нужно понимать, что у Кремля и Белого дома принципиально разнится понимание того, что представляет из себя мощь в военно-морских силах.

Россия не делает ставку на авианосцы – "Адмирал Кузнецов" в принципе выполняет функции тяжелого авиакрейсера и, вооруженный до зубов, ходит в одиночное плавание. Цель "Кузнецова" изначально заключалась не в имитации американского ударного флота, а в обороне границ при вторжении на территорию Советского Союза (ныне – России). Разница, таким образом, фундаментальна.

Россия всегда опирается на сухопутные силы – в отличие от Штатов, она не является морской державой, которая должна проецировать свою силу в глобальном пространстве. Главая задача ВМФ – обеспечение безопасности границ страны. Потому и военная доктрина РФ не предполагает наличия "ковчега демократии". Тем не менее, политическое и военное руководство этой страны всегда здраво оценивает ситуацию и отдает себе отчет в происходящем, прекрасно понимая масштаб угроз.

"Новый "Циркон" 3М22 радикально меняет баланс сил в море – если советские П-700 не обладали достаточной дальностью, то Циркон легко входит в систему земля-воздух современных CSG. Взрыв боеголовки вызовет радиоактивное цунами, способное заразить большую территорию, а снаряд летит слишком быстро для того, чтобы его перехватила противолодочная оборона", – пишет Епископос.

Таким образом, считает обозреватель, "ковчег демократии" более не представляет для Москвы морского гиганта, неудержимого и невероятно опасного.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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