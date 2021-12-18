Ответ НАТО: Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы

Ответ НАТО: Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы
Tass/www.globallookpress.com
Поведение Альянса у границ вызывает в Минске беспокойство

Белорусские власти готовы разместить на территории республики ядерное оружие при наличии угроз со стороны Североатлантического альянса в Польше. Соответствующее заявление сделал глава министерства иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопрос журналистов.

По словам главы внешнеполитического ведомства, альянс приблизился вплотную к государственным границам Белоруссии. Военное присутствие НАТО поблизости все чаще дает о себе знать – вооруженные силы атлантического блока теперь постоянно проводят учения и проявляют в регионе повышенную военную активность.

Министр уточнил, комментируя недавнее заявление главы государства Александра Лукашенко о готовности разместить ядерное вооружение на территории Белоруссии, что речь идет об одной из ответных мер.

Министр также отметил, что соседняя Украина также используется НАТО в качестве плацдарма, который можно задействовать в случае войны против Российской Федерации. Минск не мог не заметить, что присутствие Североатлантического альянса и вооруженных сил Соединенных Штатов на территории Незалежной усиливается – численность личного состава растет. А руководство НАТО использует эту страну, чтобы нарастить возможности в регионе.

Ранее депутат Палаты представителей Белоруссии Игорь Хлобукин заявил, что Минск не собирается терпеть "шутки" со стороны Киева и готов в серьезной мере ответить на провокационные действия – таким образом парламентарий прокомментировал нарушение государственных границ Белоруссии экипажем военного вертолета Украины.

Источник: RT Arabic ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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