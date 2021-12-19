"Панцири" уничтожили свыше 40 турецких дронов в Сирии

"Панцири" уничтожили свыше 40 турецких дронов в Сирии
Панцирь-С. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Иностранные дроны представляют для системы лакомую мишень, заявили в Генштабе

За все время конфликта в САР комплексы противовоздушной обороны "Панцирь-С1", состоящие на вооружении армии Сирийской Арабской Республики, смогли уничтожить свыше сорока боевых турецких дронов Bayraktar, а также тяжелых беспилотных ударных аппаратов Anka.

По словам главы управления строительства и развития системы применения БПЛА Генерального штаба российских ВС Александра Новикова, противовоздушная оборона арабской республики контролирует полеты дронов, принадлежащих Турции – от облета объекта до его посадки на ВПП. Как отмечает источник, Российская Федерация поставила для правительственных сил официального Дамаска 36 "Панцирей-С1". 

Заместитель начальника ЗРК ВКС России Юрий Муравкин указал, что для "Панциря", с его габаритными и скоростными характеристиками, турецкие дроны представляют самую удобную мишень. 

"Никакой сложности. Даже если расчет подготовлен на оценку "удовлетворительно" нет – я вас уверяю. Это очень легкая и лакомая для "Панциря" мишень", – высказался специалист.

На вопрос журналиста о том, почему тогда "легкая мишень" с легкостью пережевывает "Панцири" в Нагорном Карабахе и Ближнем востоке, Муравкин заявил, что указанных ПВО в Карабахе не наблюдалось. В остальных же случаях приходится учитывать множество нюансов. К примеру, если у "Панциря" отсутствует расчет или он не находится в боевом режиме, в таком случае речь идет просто о полигонной цели для расчета "Байрактара". А изральтяняам однажды удалось уничтожить "Панцирь", когда арабский расчет вышел покурить.

Система "Бастион" занимается сбором информации по радарам о воздушных судах-разведчиках, включая БПЛА. Она также отслеживает полеты у российских границ и на линии соприкосновения в Донбассе.

Источник: Вести ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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