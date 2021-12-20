Checkmate вошел в топ-10 главных достижений авиации 2021 года

Checkmate вошел в топ-10 главных достижений авиации 2021 года
Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Первый полет судна должен состояться в 2023 году

Новейший российский истребитель Су-75 Checkmate оказался одним из главных достижений в авиацинной сфере в уходящем году. По мнению американских медиа, разработка представляет из себя продукт, в котором соединены передовые технологии с открытой архитектурой и уникальным искуственным интеллектом.

По мнению журналистов профильного американского журнала Aviation Week, вместе с "Сухим" выдающимся достижением можно также назвать первый полет беспилотника, выполняющего роль "ведомого" для основного ударного истребителя, а также первую дозаправку, совершенную в ходе воздушного полета самим БПЛА.

Согласно приведенным данным, первый полет Су-75 должен состояться в 2023 году. Корпорация "Ростех" наметила начало производства возудшного судна на 2025-й год.

Checkmate впервые представили публике во время выставки авиационного салона МАКС-2021. Зарубежная презентация новейшего легкого истребителя состоялась в ноябре этого года в Объединенных Арабских Эмиратах. Предварительная стоимость самолета будет колебаться в диапазоне 25-30 миллионов долларов. Разработчик утверждает, что цена летного часа в шесть-семь раз меньше, чем у многофункционального американского истребителя F-35 (в районе 35 тысяч долларов).

Ранее руководитель корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что тактические и технические характеристики Checkmate, произодство которого должно начаться в Российской Федерации, вполне сопоставимы с F-35. Ключевое различие заключается в цене – российская разработка в экономическом отношении в разы эффективнее американской.

Источник: Aviaion Week ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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