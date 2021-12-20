В Киеве предупредили Москву о больших потерях России в войне с Украиной

В Киеве предупредили Москву о больших потерях России в войне с Украиной
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Основным фактором сдерживания РФ является наращивание ВСУ

Потери России в случае полномасштабного вооруженного конфликта с Украиной будут в разы больше, чем семь лет назад. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Незалежной Алексей Неижпапа в интервью агентству УНИАН.

По его мнению, вероятность войны между российской и украинской сторонами существует с 2014-го. Однако цена "агрессии" для Москвы при подобном ходе событий становится выше с каждым годом.

Контрадмирал связывает будущие возможные потери в ВС РФ при развитии конфликта с усилением украинской армии с мощностями ВСУ.

"Цена решения (президента России Владимира) Путина о полной агрессии с каждым годом для него увеличивается. В этом смысле наши мощности влияют", – уверен пан Неижпапа.

По его словам, ВСУ образца 2014 года и нынешние – это разные Вооруженные силы. Кроме того, считает украинец, для России якобы человеческая жизнь не имеет цены, "там вообще нет каких-то ценностей".

"Наращивание Вооруженными силами ударных возможностей – это фактор сдерживания. Я не Путин, я не знаю, насколько это его удержит", – заметил командующий ВМС.

Пан Неижпапа подчеркнул, что украинская армия должна быть готова к предполагаемому конфликту с Москвой.

В начале декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" в Незалежную. Он также хвастался мощью современных ВСУ.

А на прошлой неделе замсекретаря Совбеза, бывший замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос сообщил, что на границе Украины с Белоруссией образовалась "пустота" из-за того, что основные военные силы соборной сконцентрированы на рубежах с РФ. А значит, "враг" может прорваться с территории соседней Республики.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Что больше всего угнетает Путина: заявление Пескова

Ситуацию назвали трагической

Цены в России вырастут на 50% - эксперт

Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей