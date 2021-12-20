Основным фактором сдерживания РФ является наращивание ВСУ

Потери России в случае полномасштабного вооруженного конфликта с Украиной будут в разы больше, чем семь лет назад. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Незалежной Алексей Неижпапа в интервью агентству УНИАН.

По его мнению, вероятность войны между российской и украинской сторонами существует с 2014-го. Однако цена "агрессии" для Москвы при подобном ходе событий становится выше с каждым годом.

Контрадмирал связывает будущие возможные потери в ВС РФ при развитии конфликта с усилением украинской армии с мощностями ВСУ.

"Цена решения (президента России Владимира) Путина о полной агрессии с каждым годом для него увеличивается. В этом смысле наши мощности влияют", – уверен пан Неижпапа.

По его словам, ВСУ образца 2014 года и нынешние – это разные Вооруженные силы. Кроме того, считает украинец, для России якобы человеческая жизнь не имеет цены, "там вообще нет каких-то ценностей".

"Наращивание Вооруженными силами ударных возможностей – это фактор сдерживания. Я не Путин, я не знаю, насколько это его удержит", – заметил командующий ВМС.

Пан Неижпапа подчеркнул, что украинская армия должна быть готова к предполагаемому конфликту с Москвой.

В начале декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" в Незалежную. Он также хвастался мощью современных ВСУ.

А на прошлой неделе замсекретаря Совбеза, бывший замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос сообщил, что на границе Украины с Белоруссией образовалась "пустота" из-за того, что основные военные силы соборной сконцентрированы на рубежах с РФ. А значит, "враг" может прорваться с территории соседней Республики.

