В Варшаве призвали власти потребовать от Минска экстрадиции сбежавшего солдата

Если нелегальные мигранты и были убиты на польско-белорусской границе, то сделали это русские. Об этом заявил польский политик Марек Якубяк, комментируя слова сбежавшего на территорию Белорусии солдата вооруженных сил Польши Эмиля Чечко. Молодой человек утверждает, что его местные пограничники физически расправляются с беженцами.

"Неужели кто-то верит в подобные бредни? Полагаю, можно смело выдвинуть тезис, что поляки на подобные преступления не способны, ведь мы не белорусы и не русские. На чем-то подобном специализируются русские, а не мы", – цитирует Do Rzeczy политика.

По его мнению, то, что рассказывает Чечко, не могло произойти на польской границе. Пан Якубяк назвал солдата дезертиром, который не выдержал армейской службы, а значит он должен за это понести наказание на родине. Для этого Варшаве нужно потребовать от Минска его экстрадиции, а у президента Александра Лукашенко нет выбора, как только его вернуть, т.к. между Польшей и Белоруссией подписан соответствующий договор, подчеркнул политик.

Он добавил, что во время войны переход на сторону врага карался смертью.

Напомним, Эмиль Чечко перешел на территорию Белоруссии 17 декабря. В интервью местному телеканалу он поведал историю об убийстве польскими силовиками по меньшей мере двух волонтеров, которые пытались помочь нелегальным беженцам. В Варшаве его заявление назвали пропагандой Минска, апротив военнослужащего заведено уголовное дело по статье "О дезертирстве", по которому ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Между тем, польский генерал Вальдемар Скшипчак предложил Чечко расстрелять.

