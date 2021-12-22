Киеву пока что нечем ответить

"Крылатая угроза" со стороны Российской Федерации не только развернет войну против Украины, но и откроет целый фронт в черноморских водах. Как считает обозреватель Дэвид Экс, под обстрелом могут оказаться даже официальные лица Киева.

Россия тратит миллиарды долларов на разработки и создание нового вооружения. Среди всех автор выделяет ракеты "Калибр", обладающие немыслимой дальностью. В случае военного конфликта с Украиной российский флот ударит с помощью этих ракет, лишив вооруженные силы противника обороны и лидеров.

В 2014 году, пишет Экс в своей статье на Forbes, Черноморский флот был весьма слаб даже по мягким меркам Москвы. Практически весь состав из 38 кораблей представлял собой построенные в советские годы суда. За семилетие флот преобразился – флагманский крейсер "Москва" был модернизирован и поставлен на ноги с новыми противокорабельными П-1000. А в 2021 году флот обзавелся тремя ракетными крейсерами "Адмирал Григорович", появились четыре сторожевых судна и шесть субмарин. Немаловажная деталь – в 2014 году у Черноморского флота было недостаточно ракет для поражения сухопутных сил. А сегодня у трети кораблей имеются "Калибры", пишет РИА ФАН.

"Для запуска используются боевые дроны и пилотируемые разведчики. Даже у корветов имеются "Калибры" с наиболее мощной комплектацией и дальностью, превышающей 1000 миль. Если Черноморский флот начнет атаковать Украину, то мишени могут быть не военными, а политическими. К примеру, учреждения в составе правительства, или официальные лица", – считает Экс.

Цель подобных ударов – напомнить противнику и всем потенциальным участникам конфликта обо всех рисках, если не удастся добиться деэскалации ситуации.