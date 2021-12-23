Мишень не смогли поразить в спокойной обстановке

Украинские военнослужащие не смогли поразить мишень во время учебных маневров. В ходе операции ВСУ использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Днем ранее сообщили, что вооруженные силы Украины впервые провели учебную стрельбу из ПТРК американского производства. Средства массовой информации опубликовали соответствующие кадры. Так, "5 канал" сделал репортаж на первых стрельбищах – съемки велись на подконтрольной ВСУ части Донбасса.

На видео гранатометчик пытается поразить вражескую цель – военнослужащий пускает снаряд по полыхающему огнем танку. Далее журналисты демонстрируют пуск из ПТРК по целой мишени, однако ракета промахивается и попадает в землю в нескольких метрах от самой цели.

Однако в итоге, отмечает "Военное дело", ВСУ смогли на учебных стрельбах поразить танк, пробив его козырек и башню. При этом расстояние до цели составляло 1,5 километра. Как указывает источник, исходя из публикации можно сделать вывод о неэффективности кустарной защиты танков против американских "Джавелинов" – танкисты установили на козырек защитную решетку, которая, предположительно, должна спасти машину от атаки боевого дрона или противотанковой ракеты.

По словам военного обозревателя Кайла Мизоками, имеющихся в распоряжении украинской армии американских противотанковых комплексов Javelin не хватает для эффективного противостояния Российской Федерации в случае открытого военного конфликта. Три года назад Киев закупил у Вашингтона порядка 37 ПТРК с 210 снарядами – спустя какое-то время у ВСУ появилось еще 10 комплексов со 105 снарядами.