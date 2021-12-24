Вместе с тем Киев закупает наступательные вооружения

Инструкторы из западных государств занимаются тренировкой украинских военнослужащих, что прямо противоречит условиям Минских договоренностей. Такое заявление сделал глава Второго департамента стран Содружества Независимых Государств российского МИД Алексей Полищук.

Специалист указал, что в настоящее время на военных объектах и морских базах Украины расквартировано около десяти тысяч военнослужащих из стран Североатлантического альянса, 4000 человек являются гражданами Соединенных Штатов.

Как отметил Полищук, западные инструкторы оказывают ВСУ услуги по обучению ведения наступательных действий, включая бои на городских территориях. Однако Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый шесть лет назад, прямо ставит под запрет такие действия, глася о необходимости вывода всех вооруженных формирований, соответствующей техники и наемных групп, указал российский чиновник в интервью для РИА "Новости".

Во время пятничного брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинская сторона готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, оборонный бюджет Украины увеличился на 20% и составляет практически 12 миллиардов долларов. Политическое руководство страны планирует закупки как оборонительных, так и наступательных вооружений. Ежегодно в стране увеличивается иностранное военное присутствие. Киев же пытается легализовать нахождение в Донбассе контингента из других государств и обойти требования Минских договоренностей.



Ранее экс-офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что цель провокации Киева с химическим оружием заключается в диверсии, которая позволила бы обвинить Москву в инциденте.